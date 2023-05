Due esperti del settore dello yachting, Mario Cicognani e Karin Paggi, si sono uniti per fondare una nuova società di intermediazione a San Marino chiamata Karma Yachting. Insieme, vantano una vasta esperienza di 32 anni nell’acquisto, vendita e costruzione di yacht di dimensioni comprese tra i 30 e i 60 metri.

I due co-fondatori affermano di essersi uniti per offrire ai clienti competenza, affidabilità e una rete consolidata di esperti del settore. La loro missione è quella di fornire un servizio completamente personalizzato che garantisca processi impeccabili, veloci, facili e trasparenti per i clienti interessati a costruire, acquistare o vendere superyacht. La discrezione e l’ascolto attento delle esigenze individuali dei clienti sono valori fondamentali per la società, allo scopo di soddisfare le richieste dei clienti e offrire un’esperienza piacevole e stimolante.

Karma Yachting adotterà un approccio “boutique”, con un impegno dedicato a facilitare le transazioni dei clienti e rappresentare costantemente i loro interessi in ogni fase del processo. La società si propone di essere un punto di riferimento costante per i clienti, costruendo relazioni di fiducia a lungo termine. I clienti avranno la libertà di scegliere il loro grado di partecipazione e coinvolgimento nel progetto. Karma Yachting offre una vasta gamma di professionisti tra cui scegliere, come avvocati, progettisti, geometri e società di gestione, al fine di soddisfare le preferenze, l’esperienza e la sensibilità dei clienti. Attraverso l’ascolto delle esigenze e delle aspettative dei clienti, la società fornisce un servizio su misura e consiglia sempre la soluzione migliore possibile.

Paggi e Cicognani affermano che il nome Karma Yachting rappresenta anche la loro filosofia di vita, che consiste nell’agire in modo corretto ed etico.