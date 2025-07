Due giovani si perdono durante escursione nei pressi di San Benedetto in Alpe

Due ragazze impegnate in un’escursione nei pressi di San Benedetto in Alpe sono finite in difficoltà dopo aver imboccato un sentiero secondario non segnalato. Le escursioniste avevano come destinazione Acquacheta e il Molino dei Romiti, ma si sono smarrite e una di loro, colta da un attacco di panico, non è riuscita a proseguire.

L’amica ha immediatamente chiamato i soccorsi, attivando le forze di emergenza. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna – stazione Monte Falco – che hanno localizzato le due donne. Una volta raggiunte, hanno calmato la ragazza colpita dal panico e l’hanno imbracata in modo sicuro per accompagnarla a valle.

Le operazioni di salvataggio sono state coordinate anche con i Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, che hanno fornito supporto durante le operazioni di recupero. Non si sono registrati feriti gravi e le escursioniste sono state riportate in sicurezza.