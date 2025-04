Due lezioni a Rimini con lo storico Franco Cardini. Lunedì 14 e martedì 15 ottobre due incontri su Islam, Mediterraneo e Occidente

Alcuni posti disponibili in presenza o in modalità online

Prosegue il corso accademico del prof. Franco Cardini sul tema: “Relazioni internazionali: Islam, Mediterraneo e Occidente” nell’ambito del Corso di alta formazione in Dialogo interreligioso e relazioni internazionali.

Due lezioni aperte a tutti gli interessati: lunedì 14 e martedì 15 ottobre dalle 20,45 alle 22,15.

Le due serate sono gratuite e aperte al pubblico fino ad esaurimento posti e si svolgeranno a Rimini, Corso d’Augusto 76.

Per partecipare è necessario contattare la Segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail: segreteriacaf@issrmarvelli.it o al numero: 0541 751367.

Le due serate si concentreranno sui rapporti tra i mondi cristiano, in particolare cattolico e musulmano nel quadro più ampio dell’Occidente e dell’Europa.

Il prof. Franco Cardini è uno dei più importanti storici italiani, docente universitario emerito di storia medievale. Ha insegnato in varie università europee, americane e asiatiche. Ha all’attivo numerosissime pubblicazioni e saggi e collabora stabilmente con diversi periodici e riviste.

Le due lezioni si svolgono nell’ambito del Corso di alta Formazione in “Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali” promosso dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi di San Marino e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro, patrocinato e accreditato dalla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna e riconosciuto dal Mim come corso di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Un percorso accademico – di cui il prof. Cardini è presidente del Comitato scientifico – che rivolge una particolare attenzione all’Area balcanica e all’Area mediterranea, anche al fine di favorire uno sviluppo innovativo e concreto di reti di solidarietà, di promozione della pace e della non-violenza, della convivenza interreligiosa e interculturale.

Per ricevere maggiori informazioni sul corso è possibile consultare il sito dell’Istituto a questo link: https://www.issrmarvelli.it/corsi/corso-di-alta-formazione-in-dialogo-interreligioso-e-relazioni-internazionali/