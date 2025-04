Due prestigiosi riconoscimenti internazionali alla Cantina di San Marino al Sakura Japan Women’s Wine Awards 2025 per il “Moscato spumante” e il “3 spumante extra dry”

San Marino brinda al successo. Alla Sakura Japan Women’s Wine Awards 2025, una delle più importanti competizioni vinicole dell’Asia, la Cantina di San Marino ha conquistato due ambiti riconoscimenti grazie ai suoi spumanti di eccellenza: il “Moscato spumante” e il “3 spumante extra dry”.

Entrambi i vini sono stati premiati da una giuria interamente al femminile, composta da esperte giapponesi del settore enologico, che ogni anno selezionano le migliori etichette da tutto il mondo. Un riconoscimento che conferma la qualità e l’appeal internazionale dei prodotti della Repubblica di San Marino.

La Cantina ha voluto ringraziare in modo particolare Yuko Furugen, imprenditrice giapponese che da anni promuove i vini sammarinesi in Asia, contribuendo a costruire un ponte solido tra due culture del gusto. Un plauso anche all’artista Toshihiko Takamizawa, figura di rilievo nel panorama culturale nipponico, che ha sostenuto il progetto con entusiasmo e visione.

Questi premi rappresentano non solo un riconoscimento alla qualità dei prodotti, ma anche un segnale importante per la diffusione del made in San Marino nel mercato asiatico. Il “Moscato spumante” seduce per la sua aromaticità e freschezza, mentre il “3 spumante extra dry” si distingue per eleganza e equilibrio, perfetti ambasciatori del territorio e della tradizione enologica sammarinese.