Durante la Notte Rosa commette un furto in un distributore di Riccione. Denunciato un giovane di 21 anni dalla Polizia Stradale anche per porto illegale di replica di pistola

Durante la movimentata Notte Rosa, un furto aggravato è stato commesso presso un distributore di carburante situato nei pressi del casello autostradale di Riccione. Tre uomini, dopo aver effettuato rifornimento, hanno sottratto materiale di vario genere dal distributore. La rapina, che ha destato particolare preoccupazione, è stata rapidamente denunciata dal titolare dell’impianto.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno fornito agli agenti della Polizia Stradale di Riccione preziose informazioni per ricostruire l’episodio. Grazie a un innovativo software utilizzato dalla Polizia di Stato, che analizza i fotogrammi per identificare i sospetti, uno dei ladri è stato individuato mentre estraeva una pistola durante il furto.

L’identificazione dell’uomo, un 21enne residente nella provincia di Terni, ha portato alla richiesta di un decreto di perquisizione, approvato dall’Autorità giudiziaria di Rimini. Durante la perquisizione domiciliare, condotta congiuntamente dagli agenti della Polizia Stradale di Bologna, Rimini e Riccione, è stata rinvenuta una replica di pistola calibro 8 mm, nascosta all’interno di un armadio, priva del tappo rosso che identifica le armi giocattolo.

Le indagini continuano per accertare se l’arma sia stata utilizzata in altri reati e per identificare i due complici che hanno partecipato al furto. Si ricorda che l’indagato è soggetto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria?