E’ il 10 aprile e Ravenna si veste a festa per Carlo e Camilla. Il programma della visita e i disagi annunciati per i residenti

Blindature, bonifiche, scuole chiuse, bici rimosse e un’intera città che si prepara come per una visita divina. Ma no, non si tratta del Papa. Questa settimana è la monarchia britannica a scendere sul suolo romagnolo: re Carlo III e la regina consorte Camilla approderanno a Ravenna giovedì, in un clima da grande evento storico.

Il viaggio in Italia della coppia reale è iniziato ieri con lo sbarco a Ciampino, per poi proseguire nella capitale tra incontri istituzionali e appuntamenti saltati (tra cui quello con Papa Francesco, annullato per motivi di salute). Ma il cuore più suggestivo della visita sarà proprio in Emilia-Romagna, con il Titano alle spalle e Dante all’orizzonte.

Città blindata: l’arrivo a Forlì, poi l’ingresso reale a Ravenna

L’atterraggio del volo reale è previsto all’aeroporto Ridolfi di Forlì giovedì mattina. Ad accogliere i sovrani ci sarà anche il prefetto di Forlì-Cesena, mentre un corteo presidenziale – scortato dai Corazzieri – li accompagnerà nel cuore di Ravenna, dove saranno ricevuti dal presidente Sergio Mattarella e da sua figlia Laura.

Se i dettagli del percorso ufficiale restano top secret per ragioni di sicurezza, qualche indizio arriva dai divieti di sosta già attivi: occhi puntati su viale Randi, via De Gasperi e piazza dei Caduti. Attenzionata anche la zona di San Vitale e via Cavour, dove sorge il Museo Byron.

Tre scuole chiuse e bici rimosse: il prezzo della monarchia

Il protocollo ha imposto la chiusura di tre scuole del centro città – Novello, Mordani e San Vincenzo de Paoli – e da lunedì è iniziata la rimozione forzata di decine di biciclette parcheggiate in zona, nonostante i cartelli fossero già affissi da giorni. Risultato: studenti e pendolari senza mezzo, e biciclette trasferite altrove da una ditta incaricata. Chi vuole riaverla dovrà inviare una mail a depositeria@comune.ravenna.it con descrizione, luogo della rimozione e recapiti: il recupero sarà gratuito, ma serve pazienza.

Dove vederli (senza invito)

Chi sogna una foto o un saluto a distanza dovrà muoversi presto. La piazza migliore per tentare il “colpo di royal vista” è piazza del Popolo, anche se non tutta sarà accessibile. Una parte sarà riservata agli invitati ufficiali, tra cui alcuni agricoltori colpiti dall’alluvione che il re ha espressamente voluto incontrare.

Altri punti strategici? Via De Gasperi, piazza dei Caduti e l’asse che va dalla Tomba di Dante a piazza del Popolo. I reali, infatti, visiteranno i luoghi simbolo della città: la tomba del Poeta, la basilica di San Vitale e il Museo Byron.

Chi vuole posizionarsi in anticipo può puntare su viale Randi, dove da mercoledì alle 16 fino alle 18 di giovedì sarà assolutamente vietato sostare con l’auto.

Contatto col pubblico? Forse, ma dipende dall’Italia

Carlo III sembrerebbe desideroso di un contatto il più diretto possibile con la cittadinanza – lo ha fatto sapere lo staff reale – ma saranno le autorità italiane a dettare tempi e modalità. Il volo di rientro è previsto, sempre da Forlì, tra le 16.30 e le 16.50 di giovedì.