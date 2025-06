E’ tutto pronto per il “SandRimini” 2025: già 63 squadre iscritte al basket, tutto il programma e gli ospiti della tre giorni

Il Parco del Mare di Piazzale Kennedy si veste a festa per il terzo “SandRimini” organizzato da Carlton Myers nel ricordo di Sandro Bucchi: già 63 le squadre iscritte per lo Street Basket 3vs3 maschile, femminile, Under e in carrozzina.

Il programma completo della tre giorni di tornei di pallacanestro, padel e beach Volley. Al Grand Hotel speciale charity event con asta di cimeli in favore di Arop e Oltre la Ricerca: ci si potranno aggiudicare le maglie

di Del Piero e Chiellini, le racchette di Sinner e Djokovic, casacche di Jokic, Danilovic, Ginobili e Douglas, una maglia limited edition di Valentino Rossi e le maglie di Gianmarco Tamberi, Ivan Zaytsev e Miriam Sylla. Confermati i big Sasha Danilovic e Gianluca Basile. Con loro, Jimmy Ghione, l’ex pallavolista noto volto tv Javier Martinez, Tommaso Marino e Gianluca Gazzoli

Il conto alla rovescia è quasi terminato e sul Parco del Mare di Piazzale Kennedy è tutto pronto per la terza edizione del “SandRimini”, evento lanciato da Carlton Myers come torneo 3vs3 nel ricordo dell’amico Sandro Bucchi che quest’anno si arricchisce di nuove discipline quali Beach Volley e Padel e di un Charity Event al Grand Hotel, lo “Special Memories” in cui andranno all’asta cimeli di campioni dello sport raccolti personalmente da Carlton e dai suoi collaboratori per aiutare due associazioni di volontariato del territorio: Oltre la Ricerca Adv e Arop Adv. “La macchina organizzativa di Beside Management in collaborazione con Ima e Var Group (title sponsor), Subaru (main sponsor) e con lo sponsor tecnico Macron hanno predisposto come sempre tutto a puntino e ora non resta che divertirsi e fare contemporaneamente del bene per le persone più sfortunate e in difficoltà” non sta nella pelle Myers. Ma andiamo con ordine. Partendo dal programma sportivo.

TUTTI A CANESTRO: LA CARICA DELLE 63 SQUADRE

Sono già 63 le squadre iscritte per lo Street Basket che si svolgerà come sempre sul coloratissimo Playground “Rimini Beach Court”. 20 Team maschili e 12 Femminili Fip , 8 Open, 6 in carrozzina, 5 Under 17/15 maschili, 3 Under 17 femminili, 5 Under 13 e 4 del minibasket. Il programma della Pallacanestro si articolerà sulle tre giornate e venerdì 27 vedrà protagonisti per primi gli Under 17 fra le 16.30 e le 19 e le squadre in carrozzina fra le 20 e le 23.30. Per loro, torneo e gara del tiro da 3. Sabato 28 si inizierà di prima mattina con gli Under 15, che saranno sul parquet fra le 10 e le 13, poi nel pomeriggio entreranno in scena anche i tornei Fip maschili e femminili, le semifinali e finali del torneo in carrozzina e si terranno la gara delle schiacciate e del tiro da tre. Per il gran finale di domenica 28 ecco il torneo di mini basket Under 13 fra le 10 e le 13 e il Torneo Open Maschile fra le 18 e le 21 con premiazione finale.

SOTTO RETE E NELLA “GABBIA”

Al Sun Padel si inizierà venerdì 27 giugno alle 9.30 con un camp per bambini e ragazzi, poi dalle 17 si terranno le sfide “outsider” contro vip e il torneo outsider. Sabato 28 dalle 9 alle 19 si terranno il Torneo Femminile e dalle 19.30 alle 23 le fasi finali del Torneo Outsider e domenica 29 dalle 14 alle 22 chiuderà il sipario il torneo femminile.

Il Beach Volley al Bagno 26 vedrà disputarsi infine un Torneo Femminile Internazionale: i gironi sono in calendario venerdì 27 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e sabato 28 negli stessi orari, poi domenica 29 fra le 9.30 e le 13 sarà la volta di quarti di finale e finale e alle 16 della finalissima.

EX CAMPIONI VOLTI NOTI

Presenze fisse del SandRimini sono Sasha Danivolic, ex avversario di mille battaglie negli accesissimi derby di Bologna poi diventato grande amico di Myers, e lo storico compagno di squadra alla Fortitudo e in Nazionale Gianluca Basile. Insieme a loro l’ex cestista ora youtuber Tommaso Marino e, fra i vari ospiti “big”, alcuni volti molto noti del piccolo schermo: personaggi della tv come Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, Javier Martinez, pallavolista argentino che ha esordito in Serie A nel 2010 con Macerata ed è diventato famosissimo con le sue partecipazioni a Temptation Island, Amici e al Grande Fratello. E proprio Javier Martinez & Friends, sabato 28 alle 18.30, regaleranno una bella esibizione sulla spiaggia del Bagno 26. Ci sarà infine il conduttore radio e tv Gianluca Gazzoli, a Rimini nel week end con Radio Deejay.

“SPECIAL MEMORIES” AL GRAND HOTEL

La prima giornata del SandRimini 2025, venerdì 27, si chiuderà in uno dei luoghi simboli non solo di Rimini quali il la Grand Hotel con uno speciale charity event in favore di due associazioni del territorio attive nel sostegno di persone afflitte da diverse patologie. La serata, ribattezzata “Special Memories” e in programma alle 21 vedrà svolgersi un’asta benefica di cimeli appartenuti a sportivi di fama nazionale e internazionale il cui ricavato andrà a sostenere AROP ODV (Associazione al fianco dei bambini affetti da patologie oncoematologiche e le loro famiglie) e Oltre la Ricerca ODV (Associazione impegnata nel finanziare la ricerca e supportarepersone colpite da tumore al pancreas). Sono stati lo stesso Myers e i suoi collaboratori a incontrare nei mesi scorsi tanti campionissimi e a ottenere una serie di cimeli davvero unica: le maglie della Juventus di Alex Del Piero e Giorgio Chiellini, le racchette autografate di Jannik Sinner e Novak Djokovic, le casacche da basket di Nicola Jokic, Sasha Danilovic, Emanuel Ginobili e Ruben Douglas, uno speciale cofanetto con maglietta limited edition del 20025 di Valentino Rossi, la maglia della nazionale azzurra del campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi e quelle dei pallavolisti della nazionale Ivan Zaytsev e Miriam Sylla. L’aggiudicazione avverrà avverrà durante l’asta e sarà poi formalizzata attraverso il pagamento del relativo bonifico.