È UFFICIALE, IL 13 E 14 APRILE LA FORMULA E ARRIVA A MISANO WORLD CIRCUIT

Misano World Circuit, 22 novembre 2023 – L’annuncio della FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile diffuso oggi assegna ufficialmente all’Emilia-Romagna la tappa italiana dell’ABB FIA Formula E World Championship.

Le due gare in programma si disputeranno a Misano World Circuit sabato 13 e domenica 14 aprile 2024. Sarà uno straordinario show dedicato al futuro, alla tecnologia più innovativa e protagonista della mobilità sostenibile, coniugata con un grande spettacolo sportivo.

Non è un caso che i vertici della competizione siano fra pochi giorni protagonisti alla COP28 delle Nazioni Unite, dove inciteranno i leader dello sport mondiale a produrre il massimo degli sforzi per la sostenibilità ambientale della loro attività.

A MWC la Formula E arriva nella sua decima stagione. Fin qui si sono disputate 116 gare del primo campionato mondiale elettrico approvato dalla FIA, affermatosi come lo sport più sostenibile al mondo. La decima stagione si avvierà sabato 13 gennaio 2024 a Città del Messico, poi si sposterà a Diriyah, Hyderabad, San Paolo, Tokyo, Misano Adriatico, Principato di Monaco, Berlino, Shanghai, Portland e Londra.

Un calendario composto da capitali straordinarie fra le quali Misano Adriatico si inserisce col valore di una capitale del motorsport e cuore degli eventi nell’impareggiabile Motor Valley.

La notizia della scelta di Misano World Circuit è stata accolta con enorme soddisfazione da tutti i protagonisti che sul territorio hanno lavorato sodo in queste settimane per mettere a punto il dossier di una candidatura che convincesse i promotori della Formula E a scegliere il circuito romagnolo per l’appuntamento italiano di un campionato in straordinaria ascesa, particolarmente affascinante per i contenuti che trasmette a livello di sostenibilità.

LE DICHIARAZIONI

LUCA COLAIACOVO, PRESIDENTE SANTA MONICA SPA

Misano World Circuit c’è! Con l’arrivo della Formula E, la prossima stagione sarà una garanzia di grande spettacolo sportivo ed emozioni forti per i fans.

È il risultato strategico che si inserisce, incrementandone il valore, nel progetto di sviluppo che ha interessato l’autodromo in questi anni. Vogliamo competere al massimo livello e gli investimenti stanno producendo i risultati attesi. Il nostro calendario assume una connotazione ancor più prestigiosa che ci posiziona ai vertici del motorsport internazionale quale circuito innovativo, sempre di più un hub esperienziale per l’intera filiera dell’automotive. Abbiamo colto l’occasione con tempestività e puntando su competenza e affidabilità, ancorandoci alla storica capacità di saper lavorare insieme a tutti gli attori in campo. Siamo davvero molto soddisfatti.

ANDREA ALBANI, MANAGING DIRECTOR MISANO WORLD CIRCUIT

Accogliamo la Formula E come una perla preziosa che arricchisce l’offerta di un territorio che esprime nel motorsport passioni forti, grandi competenze e solide ambizioni.

In queste settimane abbiamo lavorato intensamente con Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Comune di Misano, Confindustria Romagna, il Campus universitario di Rimini con il suo Tecnopolo e ovviamente con l’Associazione Motor Valley Development per garantire le migliori condizioni ad un progetto di visione che possa godere del virtuoso sistema territoriale.

L’industria automotive e quella turistica potranno cogliere il portato di una manifestazione di altissimo livello sportivo ed economico, che necessita di servizi di grande qualità e che guarda alla mobilità del futuro in termini di un modello industriale e di comunità più sostenibile nel solco di una transizione ecologica che ci vede tutti impegnati. Sarà uno spettacolo straordinario.

JAMIL SADEGHOLVAAD, PRESIDENTE PROVINCIA DI RIMINI

Con l’arrivo a Misano della tappa italiana della Formula E il nostro territorio centra un altro importante risultato, confermandosi quale piattaforma di accoglienza appetibile e competitiva per gli eventi sportivi di livello internazionale. Abbiamo quindi a disposizione una nuova importante opportunità, tanto in termini di promozione della Romagna all’estero – sfruttando la vetrina di una competizione che catalizza un interesse crescente e che intercetta un nuovo target di pubblico – quanto per l’indotto turistico diretto che sarà capace di generare grazie alle migliaia di presenze previste tra organizzatori, sponsor e sportivi al seguito. Un appuntamento che renderà ancora più interessante una primavera 2024 che già si annuncia come straordinaria.

FABRIZIO PICCIONI, SINDACO DI MISANO ADRIATICO

La Formula E a Misano Adriatico è il successo di un sistema virtuoso che guarda agli eventi sportivi come veicolo di promozione della nostra industria più potente.

Ci prepareremo al meglio per accogliere un evento in grande ascesa e particolarmente significativo per i contenuti che trasmette, nel solco della mobilità sostenibile che rappresenta il nuovo paradigma dei territori, tanto più quelli con vocazione turistica.

