Ecco come è andato il Gp d’Austria di Formula1

Una mattinata carica di tensione al Red Bull Ring ha segnato forse il momento più cruciale della stagione di F1: Lando?Norris ha firmato una magnifica vittoria a bordo della McLaren, resistendo all’assedio ossessivo del compagno Oscar?Piastri, mentre il campione in carica Max?Verstappen è stato eliminato in un incidente al primo giro.

Scattato dalla pole position (1:03.971) Norris ha mantenuto il comando nei primi istanti. Tuttavia, la gara si è subito accesa: alla prima curva, Andrea?Kimi Antonelli ha tamponato Verstappen, provocando la prima safety car e l’uscita di scena del quattro volte campione del mondo?. Il contatto ha aperto un varco nel duello McLaren che ha deciso le sorti del GP.

Subito dopo la ripartenza, Piastri ha assediato il compagno Norris in un duello mozzafiato – sorpassi, controsorpassi e qualche staccata al limite – ma alla fine il britannico ha retto, dimostrando freddezza e controllo. Un grande applauso a Norris, che si impone per la terza volta in stagione, e consolida la rivalità con il connazionale.

Classifica finale

Lando?Norris (McLaren) – +0?% Oscar?Piastri (McLaren) – +2.695 sec? Charles?Leclerc (Ferrari) – +19.820 sec; Lewis?Hamilton (Ferrari) – +29.020 sec; George?Russell (Mercedes) – +1:02.396?

Tra gli altri, si segnala il sesto posto di Liam Lawson su Racing Bulls e il primo punto in carriera per Gabriel Bortoleto su Sauber

Grazie a questa doppietta, la McLaren riduce le distanze in classifica costruttori, mentre tra i piloti Piastri mantiene il comando con 216 punti, seguito da Norris a 201, Verstappen, a zero punti austriaci, resta a 155: ora dista 61 lunghezze da Piastri, un gap così ampio da sembrare quasi insormontabile.

La rivalità McLaren diventa la chiave del weekend: la miglior sospensione anteriore ha dato a Norris un feeling ideale, permettendogli di scattare forte già dalle prove libere. I due hanno consegnato una gara incandescente, con Piastri vicino più volte al colpo grosso – persino a un sorpasso riuscito prima della curva 11 – ma Norris ha sempre risposto mantenendo il vantaggio sotto pressione?.

Quanto a Verstappen, ha definito l’incidente «un errore folle di Antonelli» via team radio, dando anche via libera alla versione più colorita con uno zero quanto mai pesante, che stravolge il senso della stagione.