Ecorally, Gass Racing porta San Marino sul podio in Slovenia: Guerrini e Prusak guidano il Mondiale

Guerrini e Prusak centrano l’ottavo podio consecutivo nella Bridgestone FIA ecoRally Cup. Il team italo-sammarinese continua a scrivere la storia del campionato riservato ai veicoli elettrici. Dunque, continua la scalata iridata del team Gass Racing, che anche in Slovenia tiene alta la bandiera sammarinese nel mondo delle competizioni sostenibili. Grazie al terzo posto conquistato a Nova Gorica, l’equipaggio formato da Guido Guerrini e Artur Prusak consolida il primo posto nella classifica generale della Bridgestone FIA ecoRally Cup, il principale campionato internazionale dedicato ai veicoli elettrici a basso impatto ambientale.

La prova slovena – svoltasi tra il 9 e l’11 aprile – ha visto ai nastri di partenza venti equipaggi provenienti da dodici diverse nazioni. Un evento dal forte respiro europeo, reso ancora più significativo dalla scelta della località di partenza: Nova Gorica, città slovena gemellata con l’italiana Gorizia, entrambe Capitale europea della cultura 2025.

Gara in rimonta, strategia vincente

Al volante della Kia E-Niro con licenza sportiva sammarinese, Guerrini e Prusak hanno affrontato una gara tutta in rimonta. Dopo una prima giornata conclusa al sesto posto nella classifica di regolarità, l’equipaggio ha saputo recuperare terreno grazie a una gestione intelligente della seconda fase, con prestazioni solide che hanno portato a chiudere quarti in regolarità e secondi in efficienza energetica. Il risultato combinato ha consentito alla coppia di salire sul terzo gradino del podio, dietro agli equipaggi Mahle su Hyundai Kona, che hanno dominato la classifica.

Con questo risultato, Gass Racing mette a segno l’ottavo podio consecutivo, un primato mai raggiunto prima nella storia della categoria. Guerrini e Prusak guidano ora la classifica generale con 52 punti su 60 disponibili, seguiti dai cechi Ž?árský-Náb?lek a quota 44 e dagli sloveni Špacapan-Kobal con 24 punti.

San Marino capitale della mobilità sostenibile

Il risultato di Gass Racing rappresenta un grande successo per lo sport sammarinese, che si conferma attore di rilievo nel panorama internazionale delle competizioni “green”. La licenza sportiva sammarinese e il legame costante con il territorio danno ancora più valore a un percorso fatto di passione, strategia e innovazione.

Nel corso della conferenza stampa conclusiva, tenutasi nella piazza centrale di Nova Gorica, è stato sottolineato come il team abbia saputo interpretare al meglio il regolamento 2025, che prevede il conteggio degli otto migliori risultati su tredici gare. Con due vittorie, un secondo posto e un terzo già all’attivo, l’inizio di stagione è stato più che promettente.

Prossima tappa in Belgio: Durbuy nel mirino

Archiviata la Slovenia, l’avventura iridata proseguirà in Belgio, dove dal 22 al 24 maggio si correrà una nuova prova della ecoRally Cup nella località di Durbuy. Una sfida importante che potrebbe confermare Gass Racing al vertice mondiale, rafforzando ulteriormente il legame tra San Marino e la mobilità del futuro.