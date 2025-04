Edoardo Bennato apre il tour a Riccione: grande concerto il 3 maggio in piazzale Ceccarini

Riccione si prepara ad accogliere una vera leggenda della musica italiana: Edoardo Bennato. Artista ribelle, pirata del rock, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, e primo a portare il rock e il blues nel cantautorato italiano, sarà protagonista dell’anteprima assoluta del suo nuovo tour “Sono solo canzonette 2025”, in partenza a giugno. Un concerto imperdibile, a ingresso libero e dal grande richiamo popolare, in programma sabato 3 maggio alle 18:30 in piazzale Ceccarini, preceduto alle 18 da un dj set pensato per accendere la piazza e dare il via a una grande festa collettiva all’insegna della musica e della condivisione. Un appuntamento che inaugura simbolicamente un’estate ricca di eventi e concerti, già in parte annunciata dall’Amministrazione con il progetto Riccione Music City.

L’impertinente Peter Pan, allergico a ogni etichetta, sovversivo della musica, provocatore, che ha scritto e composto assoluti capolavori diventati pietre miliari della musica italiana, proporrà in concerto un formidabile juke-box di brani vecchi e nuovi contraddistinti da una peculiarità di stile e una eterogeneità di influenze che ne hanno fatto il capostipite di una genia di irregolari della nostra canzone. Sul palco i temi da sempre a lui cari e più che mai attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo; il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia attualizzata ed esasperata fino al paradosso, tra irriverenti provocazioni e inconfondibili melodie che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo.

Con Edoardo Bennato si conclude un prestigioso percorso musicale che, tra cantautorato, jazz e sonorità internazionali, ha animato i ponti di primavera a Riccione. Un cartellone di altissimo livello promosso dal Comune, che ha visto esibirsi artisti di grande fama e talento come Ermal Meta, Sergio Cammariere, Amaro Freitas ed Enrico Rava, riscuotendo un grande successo di pubblico. Un’iniziativa che conferma come la musica rappresenti il filo conduttore della programmazione culturale cittadina e che idealmente apre la stagione estiva, già pronta a proseguire con una ricca serie di eventi e concerti.

Edoardo Bennato

Musicista e cantautore originario di Bagnoli, periferia di Napoli. Dopo un’esperienza musicale a Londra, inizia a esibirsi come one-man-band, suonando simultaneamente chitarra, kazoo e tamburo a pedale, producendo una propria e originale tendenza musicale direttamente influenzata dai grandi nomi del blues e del rock – Neil Sedaka, Paul Anka, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ray Charles, Elvis Presley – e contaminata da accenti propri della musica mediterranea.

Il suo album di debutto, “Non farti cadere le braccia”, esce nel 1973. Con “Burattino senza fili” (1977) è il primo artista italiano a realizzare videoclip, e nel 1980 conquista un altro primato: è il primo cantante italiano a riempire 15 stadi consecutivi in un solo mese, grazie anche all’aiuto degli amici del “cortile” di Bagnoli, ancora oggi suoi collaboratori.

Tra le tappe più memorabili il Comunale di Torino, il San Paolo di Napoli, il Marassi di Genova, lo Stadio di Udine, Massa Carrara, Ancona, Pescara, fino allo storico concerto a San Siro, Milano, con oltre 80mila spettatori. Un successo che apre le porte al suo primo tour europeo.

Tantissimi sono i suoi brani che fanno ormai parte dell’immaginario collettivo come la canzone ufficiale dei Campionati Mondiali di calcio del 1990 “Un’estate italiana” che ha dominato le classifiche per quattro mesi. Nel 2007 firma la colonna sonora del musical teatrale “Peter Pan” nella versione italiana, un incredibile successo di pubblico e critica tornato in scena nella stagione teatrale 2023/2024.

Con 28 album all’attivo, nel 2020 pubblica il suo ultimo disco: “Non c’è” con otto brani inediti e quattordici canzoni di repertorio. Quest’anno, 2025, in prima serata su Rai Uno è andato in onda, con uno straordinario seguito di pubblico, il docufilm a lui dedicato, “Sono solo canzonette”: la storia di un artista che non si è mai arreso e ha continuato a inseguire il suo sogno senza piegarsi a nessuna logica, se non la sua.

Comune di Riccione