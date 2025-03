Election Day. Il Viminale apre alla possibilità, ma serve il via libera delle regioni

Il Viminale ha espresso il suo favore per la possibilità di un election day in occasione delle prossime elezioni regionali, unendo così le consultazioni in un’unica data. Tuttavia, il ministero sottolinea che questa decisione potrà essere presa solo se ci sarà un pieno consenso da parte delle Regioni, che mantengono autonomia in materia elettorale.

Nelle prossime settimane, sono previste diverse interlocuzioni tra il ministero e i rappresentanti regionali per discutere la fattibilità dell’accorpamento delle elezioni. L’obiettivo è trovare un’intesa che consenta di ottimizzare le risorse e semplificare il processo elettorale, rispettando però l’autonomia decisionale degli enti locali.