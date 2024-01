Elezioni Parlamento europeo, consigli regionali e comunali: sabato anziché lunedì e terzo mandato per i sindaci

Le elezioni del Parlamento europeo, dei consigli regionali e comunali si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno. Il Governo ha deciso di abbandonare la formula di voto domenica e lunedì, come stabilito nel progetto di legge “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”. Il Decreto sarà presentato al Consiglio dei ministri martedì.

Il decreto stabilisce anche il terzo mandato per i sindaci dei comuni con una popolazione fino a 15mila abitanti, mentre non viene concesso alcun mandato per i sindaci dei comuni con una popolazione inferiore a 5mila abitanti. Questa nuova disposizione consente a Stefania Sabba, sindaco di Verucchio, Daniele Morelli, sindaco di San Giovanni in Marignano, e Mirna Cecchini, sindaco di San Clemente, tutti in scadenza del secondo mandato, di candidarsi per il terzo mandato.