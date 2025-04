Elezioni Regionali. Morrone (Lega) presenta la squadra completa per il collegio di Rimini

Rimini, 15 ott. “Una squadra forte e compatta con candidati di alto livello e molto motivati”. Dopo aver presentato nei giorni scorsi Angelita Conte e Piero Canarini, i primi due candidati della lista del Carroccio alle prossime elezioni regionali per il collegio di Rimini, Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, svela i nomi degli altri due componenti della lista: Sabrina Rodà e Gilberto Giani.

Rodà risiede a Falciano (RSM) e svolge l’attività di ragioniera commercialista; Giani, riminese doc, è libero professionista e ricopre la carica di segretario della sezione Lega di Rimini.

“Le liste della Lega – commenta Morrone – sono molto forti e competitive. Ho colto un rinnovato entusiasmo negli incontri fatti per individuare i candidati che ho esortato a non competere tra loro ma a fare squadra, soprattutto stando in mezzo alla gente, ascoltando e proponendo i nostri progetti, tutti realizzabili e non da iscrivere nel solito ‘libro dei sogni’. Le prossime elezioni regionali potrebbero rappresentare quella svolta ‘storica’ che stiamo aspettando da tanto tempo. Dopo 54 anni di governo ininterrotto delle sinistre c’è la possibilità di realizzare in Regione una concreta democrazia dell’alternanza, in assenza della quale qualunque sistema democratico e il livello delle prestazioni amministrative non possono che deteriorarsi, peggiorando il loro funzionamento. Pur con storie diverse e visioni differenti su certi temi, la coalizione di centrodestra anche in Emilia-Romagna gode di ottima salute e le forze politiche che la compongono sono coese e compatte su principi, ideali e politiche alternative ai confusi proclami del Pd, impegnato esclusivamente a tenere insieme un ‘campo largo’ che i veti incrociati e i ricatti trasversali rischiano di trasformare in una palude. La Romagna ha invece bisogno di idee, pragmatismo e lungimiranza: noi ce la metteremo tutta”.