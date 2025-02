Elezioni USA, Billi (LEGA) a colloquio con  Andrew Giuliani: Trump vuole pace, confini sicuri e bassa inflazione, Kamala Harris l’esatto contrario

Termoli, 15/08/2024 – “Donald Trump crede in un confine sicuro, Kamala Harris è la zarina chiamata dall’alto, senza essere eletta, a sostituire Biden e sfidare Trump per la Presidenza USA 2025-2029. Sotto lo sguardo di Harris e Biden sono scoppiate due grandi guerre nel mondo, mentre l’Amministrazione Trump mantenne la pace. Ecco le principali differenza tra i due candidati alla presidenza americana.

Se Trump vincerà, le sue priorità sono chiare: far finire la guerra russo-ucraina, sostenere Israele, ridare agli USA l’indipendenza energetica, ridurre l’inflazione, riportare in Occidente la produzione e i posti di lavoro passati in Cina, dare agli Stati più autonomia sull’educazione contro le imposizioni woke di Washington, ridurre la burocrazia federale.

Anche la comunità italo-americana, che tradizionalmente era democratica, si sta ora spostando verso i repubblicani. Ha capito che Trump è il vero difensore della classe lavoratrice

Inoltre la Harris appartiene alla fazione che vuole buttare giù le statue di Colombo, in ossequio all’ideologia woke. Questa ideologia mi fa particolarmente paura in quanto padre di una figlia. A scuola potrebbe dover condividere bagni e spogliatoi con uomini. Nello sport competere contro uomini.

” – lo ha dichiarato Andrew Giuliani, politico repubblicano già special assistant del Presidente Trump e figlio dell’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, in una diretta social da Termoli, dove si trova in vacanza, in cui conversa con l’On. Simone Billi, capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Esteri.

Qui la diretta social:

https://www.youtube.com/watch?v=2XGyp17n_dI

Qui una foto di Andrew Giuliani con Simone Billi a Termoli: