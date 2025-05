Elogio di Giovanni Toti … di Sergio Pizzolante

E poi lo scandalo in Piemonte di qualche mese fa, l’indagato del Pd, con il figlio capo gruppo in Regione, sempre del Pd, da 30 anni nel Pd, che però per i titoli dei giornali, anche del

Non lo so, è un dubbio che mi viene, un pensiero che gira e rigira e affiora.

Carcere preventivo a go go.

Arresti a raffica, retate, come ricatto, come tortura. Se parli esci. Se accusi chi ti dico io esci. Sei libero. Sei libero se ammetti di essere un delinquente, se accusi altri di essere delinquenti.

Ecco, cosa si chiede a Toti, cosa si pretende da Toti.

Di dare ragione ai suoi carcerieri. In via preventiva. Incarcerato e grandemente sputtanato sui giornali, adesso deve arrendersi, deve dare ragione ai suoi accusatori se vuole tornare ad essere libero. Deve dimettersi, come ammissione di colpa. Non deve arrivare, non può arrivare ad un dibattimento, in un Tribunale, per dimostrare la sua innocenza, deve dare ragione all’accusa prima.

Il processo c’è già stato. La sentenza è anticipata.

Cari giudici ho capito, non lo rifarò più, non farò più il presidente, non farò più politica. Fine.

Fine.