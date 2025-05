Emergenze e guerre: con l’Alto Patrocinio della Reggenza a San Marino evento globale per tutelare operatori sanitari e soccorritori

Si svolgerà nella giornata di venerdì 23 maggio 2025, dalle ore 14:00 alle 16:00 (CEST), il Side Event del Forum Euro-Mediterraneo per la Governance del Rischio di Disastri e la Preparazione Sanitaria, intitolato “Protezione dei primi soccorritori e del personale sanitario nei conflitti e nelle emergenze complesse”, con l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino.

Organizzato dal CEMEC – Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi – con sede presso l’Ospedale di San Marino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università della Repubblica di San Marino, l’OSDIFE (Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe) e con il sostegno dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, l’evento riunirà esperti internazionali per affrontare una delle questioni più urgenti nel campo della sanità umanitaria: la sicurezza di chi presta soccorso in contesti di guerra e instabilità politica.

Focus dell’incontro: minacce crescenti contro i soccorritori in zone di conflitto

Nel 2024, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato 170 attacchi verificati a strutture sanitarie, con un bilancio di 89 morti e 269 feriti. Tuttavia, secondo gli organizzatori, questi numeri sono ampiamente sottostimati. L’escalation di violenza in contesti bellici e umanitari vede medici, infermieri e soccorritori diventare bersagli, nonostante le protezioni previste dal Diritto Internazionale Umanitario.

Organizzazioni come la Croce Rossa, Me?decins Sans Frontières, e l’OMS stessa, stanno promuovendo campagne globali per garantire l’accesso sicuro alle cure anche in teatri di guerra, attraverso iniziative come “Healthcare in Danger” e “#NotATarget”.

Obiettivi del side event

L’incontro avrà come finalità:

Identificare le principali sfide che ostacolano la protezione dei soccorritori.

Analizzare esperienze e buone pratiche provenienti dai contesti più complessi.

Trasformare queste criticità in opportunità per rafforzare le misure di sicurezza.

Interventi di alto profilo internazionale

A dare il benvenuto sarà il Prof. Roberto Mugavero, direttore del CEMEC. I lavori saranno articolati in due sessioni, moderate rispettivamente dal Dott. Emanuele Bruni (OMS Europa) e dalla Dott.ssa Lamia Bezer (CEMEC).

Tra i relatori confermati figurano rappresentanti di spicco come:

Christopher Stokes , consulente umanitario e coordinatore d’emergenza di MSF

Yves Giebens , responsabile del programma ospedaliero del Comitato Internazionale della Croce Rossa

Loris De Filippi , specialista sanitario e operatore umanitario

Maksym Kustov , esperto CBRNe dell’Università di Protezione Civile in Ucraina

Paolo Vaccari , esperto di gestione emergenze della Protezione Civile Italiana

Dr. Rafael Castro Delgado, medico d’emergenza dell’Università di Oviedo e coordinatore del Master Erasmus Mundus PH in Disastri

La partecipazione è gratuita e si svolgerà in modalità online. I partecipanti potranno porre domande durante l’evento tramite la funzione Q&A di Zoom, oppure inviarle in anticipo all’indirizzo: euromed.protectnet@gmail.com.

Registrazioni aperte al link ufficiale: bit.ly/euromedprotect-net-side-event