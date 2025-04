Emessa alle ore 12 nuova allerta meteo, ‘rossa’ per criticità idraulica e idrogeologica e ‘gialla’ per temporali, vento, stato del mare e criticità costiera in Romagna

Il bilancio degli interventi legati al maltempo delle ultime 24 ore a Rimini

Emessa Allerta n. 120/2024.

Continua anche nella giornata di oggi, mercoledì 18 settembre, il perdurare delle precipitazioni intense, diffuse e persistenti su tutta la Romagna e sul territorio comunale iniziate già nella giornata di ieri martedì 17 settembre con cumulate di pioggia che nelle prime 24 ore hanno superato localmente picchi di 120 mm di pioggia e che alle ore 11,30 di questa mattina sono arrivate a raggiungere cumulate massime di 160 millimetri, determinando alcune criticità diffuse.

Attivato già nella giornata di ieri, prosegue il presidio costante sul territorio da parte di Protezione Civile comunale e Polizia Locale per il monitoraggio e la risoluzione delle principali criticità e nella mattinata è stato attivato il Coc, il centro operativo comunale che coordina le attività di Protezione civile.

In via precauzionale nella mattinata sono state sospese le attività alla scuola Delfino a Bellariva, dove a causa di infiltrazioni di acqua, sono stati contattati i genitori dei bambini presenti nel plesso per anticipare l’uscita da scuola, presenti sul posto anche i vigili del fuoco. Anche le scuole elementari Boschetti Alberti, sempre a Bellariva, in via precauzionale hanno anticipato l’uscita da scuola degli studenti. Criticità sono state segnalate in altri plessi scolastici, con interventi circoscritti da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Chiusi nella mattinata i primi sottopassi: cavalieri Vittorio Veneto, Via Firenze, via Madonna della Scala, via dei Martiri, via Siracusa, via Lagomaggio, via Sinistra del Porto, via Costantinopoli. Sono state chiuse in via precauzionale anche alcune vie intorno ai sottopassi o dove localmente si sono verificati criticità. Allagamenti sono stati registrati in diverse aree dii spiaggia. Da ieri aperti tutti gli sfioratori a mare per consentire un più rapido deflusso della pioggia..

Nonostante il perdurare delle precipitazioni diffuse, i livelli idrometrici dei corsi d’acqua principali (fiume Marecchia, Ausa e torrente Marano) si mantengono al momento attuale tutti sotto la soglia 1 (Codice Colore GIALLO), ma resta alta l’attenzione, il monitoraggio e l’attività di presidio da parte della Protezione Civile e della Polizia Locale che è pronta ad intervenire qualora si dovessero attivare le procedure operative di sicurezza come la chiusura del parco Marecchia.

Gli interventi sulle manutenzione delle strade, per i danni causati da questa ondata di maltempo sulla Romagna, verranno effettuati non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno dal Servizio Infrastruttura di Anthea, in accordo con il Settore Infrastrutture del Comune di Rimini.

La protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo rossa per criticità idraulica e idrogeologica e gialla per temporali, vento, stato del mare e criticità costiera: a partire dal pomeriggio di oggi 18 settembre sono previste precipitazioni diffuse, più consistenti sul settore centro orientale della regione, che permarranno anche nella giornata di domani con una attenuazione a partire dal pomeriggio. Le precipitazioni in atto e previste potranno generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, di ruscellamento e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, superiori alle soglie 2 nei tratti montani e prossimi alle soglie 3 nei tratti vallivi degli affluenti di destra del Reno e dei bacini Romagnoli. Per oggi sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) da nord-est sul mare, localmente sui litorali. Mare al largo da molto mosso ad agitato in attenuazione nel corso della giornata di domani. La persistenza di onda e del livello del mare prossime ai livelli di attenzione, potrà generare localizzate erosioni ed inondazioni del litorale, possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Visto l’imminente peggioramento si invita alla prudenza e si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta e su cosa fare in caso di forte pioggia, rischio idraulico e idrogeologico: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Comune di Rimini