Emessa allerta meteo ‘rossa’ per criticità idraulica e idrogeologica per venerdì 20 settembre

La protezione civile regionale ha diffuso un’allerta meteo ‘rossa’ per criticità idraulica e idrogeologica per venerdì 20 settembre nel territorio regionale che comprende anche il Comune di Rimini.

Per la giornata di venerdì 20 settembre sono previste precipitazioni deboli sull’Appennino orientale. In considerazione delle elevate precipitazioni cumulate e di quelle previste sulle aree montane centro-orientali si manterranno livelli idrometrici sostenuti nei tratti montani dei corsi d’acqua e diffuse condizioni di criticità idrogeologica. Si prevede un lento esaurimento delle piene in atto nei tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centro-orientale. Le criticità idrauliche e idrogeologiche arancioni e rosse sul bolognese e sulla Romagna sono dovute alle gravi problematiche già presenti sul territorio.

Tutte le informazioni nel portale della Regione Emilia Romagna https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/rimini/home dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta.