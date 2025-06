Emilia-Romagna, 4,5 milioni per le strade provinciali di Rimini: confermati i fondi per la manutenzione

Un’importante conferma arriva per la manutenzione delle strade provinciali in Emilia-Romagna. I 350 milioni di euro inizialmente esclusi dal Decreto Milleproroghe sono stati reintegrati nella conversione in legge del Decreto Infrastrutture. La decisione è stata ufficializzata durante un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal ministro Matteo Salvini e con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Economia, dell’Unione delle Province d’Italia (Upi) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).

Per la Provincia di Rimini significa la conferma di fondi per un totale di 4,5 milioni di euro, destinati a garantire interventi di manutenzione sulle strade provinciali. Questo stanziamento rappresenta una boccata d’ossigeno per la rete viaria locale, dopo i timori legati al precedente taglio.

Pasquale Gandolfi, presidente dell’Upi Emilia-Romagna, ha accolto positivamente la notizia, sottolineando come le province della regione abbiano dimostrato un alto livello di efficienza nella gestione dei fondi, con un impegno del 93% delle risorse assegnate e una spesa effettiva dell’84% dal 2018 al 2024. Gandolfi ha ribadito la volontà di perfezionare le procedure per accelerare la realizzazione dei lavori, con l’obiettivo di offrire strade più sicure e moderne a tutti i cittadini della regione, dalle zone montane fino alle aree pianeggianti.

Sul fronte politico, anche Fratelli d’Italia ha espresso soddisfazione per il ripristino delle risorse. La capogruppo regionale Marta Evangelisti ha evidenziato come la misura risponda alle esigenze concrete del territorio e abbia messo a tacere le polemiche sollevate dalla sinistra. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza che le amministrazioni locali rispettino le scadenze e dimostrino una reale capacità di spesa, per evitare il rischio che i fondi non vengano utilizzati.

In linea con questa posizione, la deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale Rosaria Tassinari ha apprezzato l’attenzione del governo verso le aree meno urbane e ha sottolineato la necessità che gli enti locali convertano rapidamente i finanziamenti in opere concrete. Tassinari ha ricordato che spesso i ritardi nella spesa sono imputabili agli extracosti legati al Pnrr e alla carenza di personale tecnico, ribadendo però che ora si aprono nuove opportunità per migliorare la gestione delle risorse pubbliche.

Questa conferma di fondi segna dunque un passo avanti importante per la manutenzione della viabilità provinciale, con l’auspicio che le risorse vengano sfruttate efficacemente per il bene della comunità.