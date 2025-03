Emilia Romagna: dal Governo Meloni nuovi fondi per gli interventi post-alluvione

Il Governo ha deciso di stanziare ulteriori 28 milioni di euro per sostenere la regione Emilia Romagna nell’affrontare le gravi conseguenze dell’alluvione del 2024. La somma, destinata agli interventi post-emergenza, è stata approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci.

Questa nuova tranche di fondi verrà prelevata dal Fondo per le emergenze nazionali e utilizzata per il proseguimento delle opere di ripristino e messa in sicurezza nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, colpite dagli eccezionali eventi metereologici tra il 20 e il 29 giugno 2024.

L’annuncio è stato dato al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, confermando l’impegno del governo nel sostenere le aree devastate e garantire la ricostruzione dei territori danneggiati.