Emilia Romagna, l’on. Rosaria Tassinari (FI) in Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco: “Ha segnato un’epoca”

Anche l’on. Rosaria Tassinari, deputata alla Camera e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, ha voluto rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, recandosi questa mattina presso la Basilica di San Pietro in Vaticano.

Un gesto di profonda partecipazione e rispetto, condiviso in queste ore da milioni di fedeli e numerosi rappresentanti delle istituzioni, uniti nel dolore per la scomparsa del Pontefice che ha segnato la storia recente della Chiesa e del mondo.

«Con la sua testimonianza di fede autentica, semplicità e attenzione verso gli ultimi, Papa Francesco ha segnato un’epoca», ha dichiarato l’on. Tassinari. «È stato un riferimento spirituale per credenti e non credenti, un punto fermo in tempi complessi. Ho voluto essere presente oggi a San Pietro per portare anche il pensiero e il cordoglio di tanti cittadini dell’Emilia-Romagna che ne hanno ammirato il cammino».

La presenza della deputata rientra nel lungo pellegrinaggio di autorità civili, religiose e semplici cittadini che in queste ore stanno affollando la Città del Vaticano per porgere l’ultimo saluto a Papa Francesco, figura amata in tutto il mondo per il suo impegno per la pace, la giustizia sociale e la vicinanza ai più fragili.