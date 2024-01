Emilia Romagna Meteo. Gelo di mattina presto nelle strade romagnole ed emiliane

Grazie ad una netta inversione termica e alla presenza di nebbia fitta questa mattina molte zone della pianura si sono svegliate “bianche”: e’ la galaverna. Faenza centro per esempio con -4.1°C ha registrato il valore piu’ basso in assoluto, dal 2019 ad oggi, ma non fatevi ingannare, poco sopra e’ sempre mite. Alle 8:50, per esempio, +6.3 gradi al Passo della Calla (FC) a 1296 metri, stesso valore al Monte Pizzo (BO) a 1194 metri e +4.9 gradi sul Monte Cimone a 2000 metri