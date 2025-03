Le prossime perturbazioni in arrivo vedranno correnti in arrivo da Sud Ovest che conterranno anche polveri sahariane. Nulla in confronto a quanto avvenne lo scorso anno quando i cieli si colorarono di arancione giallastro, ma lavare l’auto oggi potrebbe essere quasi inutile perché le piogge dei prossimi giorni conteranno un po’ di questa sabbia.