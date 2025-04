Emilia-Romagna, nuove risorse per rivitalizzare i centri storici e le aree periferiche

Con l’obiettivo di supportare il commercio locale e promuovere la vitalità delle piccole realtà, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di destinare un significativo investimento da 15 milioni di euro per la rivitalizzazione dei centri storici e delle aree periferiche, con particolare attenzione ai comuni più lontani dalle grandi città. Un intervento che si inserisce nella strategia più ampia per il recupero e lo sviluppo delle aree interne della provincia di Rimini e oltre.

Una Legge Regionale per il Commercio: Sostegno alle Realtà Locali

Il piano di rilancio è il frutto della nuova legge regionale sul commercio, che ha visto una partecipazione attiva dei comuni: 63 domande per il riconoscimento degli hub urbani e di prossimità sono state presentate alla Regione da 44 amministrazioni locali. Questo segna un passo importante nella trasformazione del tessuto commerciale emiliano-romagnolo, che si confronta con le sfide del commercio digitale e la crescente pressione degli affitti sulle piccole attività.

Il Commercio di Vicinato: Un Pilastro per la Coesione Sociale

Nel contesto attuale, in cui l’e-commerce ha un impatto crescente, il commercio di vicinato gioca un ruolo fondamentale, non solo come attività economica ma anche come centro di socialità e punto di riferimento per la comunità. In particolar modo nelle zone più isolate e periferiche, dove i negozi locali sono spesso gli unici spazi che mantengono viva la coesione sociale, è essenziale non solo tutelare queste attività ma incentivare la loro crescita. La Regione, quindi, si impegna a promuovere politiche concrete per garantirne la sostenibilità.

Investimenti e Opportunità: Cosa Cambia per i Comuni della Provincia di Rimini

In provincia di Rimini, tre comuni hanno già presentato domanda per il riconoscimento di sette nuovi hub commerciali. Dopo gli studi di fattibilità finanziati nel 2024, è stato deciso di incrementare le risorse disponibili per consentire a queste realtà di crescere ulteriormente. A partire dalla fine dell’anno, sarà lanciato un bando regionale che permetterà ai Comuni di presentare proposte per lo sviluppo degli hub, seguendo criteri ben definiti che daranno spazio a progetti innovativi per rafforzare il commercio locale.

Un Futuro per i Negozi Locali: Tra Innovazione e Tradizione

Le risorse messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna non sono solo un aiuto economico immediato, ma un segnale forte di sostenibilità e lungimiranza. Ogni investimento nel commercio locale è un investimento per il futuro delle nostre comunità, per garantire la preservazione delle tradizioni e allo stesso tempo stimolare l’innovazione. La sfida sarà quella di integrare le nuove tecnologie con le esigenze dei negozi di vicinato, affinché possano affrontare con successo le sfide del mercato globale senza perdere il loro ruolo di presidi di comunità.