Emilia-Romagna punta sul vino: piovono milioni per promuovere le eccellenze vinicole

L’Emilia-Romagna dà un nuovo impulso al settore vitivinicolo, puntando con decisione all’espansione internazionale dei suoi vini più pregiati. La Regione ha stanziato oltre 7 milioni di euro per sostenere le aziende e i consorzi locali nella promozione delle produzioni Docg, Doc, Igp e Igt fuori dall’Unione Europea.

Un investimento importante, pensato per aiutare le cantine regionali a conquistare nuovi mercati e superare le difficoltà legate alla diminuzione dei consumi interni e all’incertezza delle politiche commerciali, in particolare negli Stati Uniti, uno dei principali sbocchi per l’export italiano.

Il bando appena approvato offre alle imprese, alle associazioni e ai consorzi la possibilità di presentare progetti di promozione internazionale, che spaziano dalla partecipazione a fiere e manifestazioni all’estero, alle campagne di comunicazione e informazione sui vini di qualità, compresi quelli biologici.

I progetti potranno essere annuali o biennali, e prevedono un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% delle spese ammesse. Inoltre, una parte dei fondi è riservata a iniziative che coinvolgono più regioni, per promuovere sinergie e rafforzare il peso del vino italiano nel mondo.

Accanto a questo stanziamento regionale, c’è anche un bando nazionale da oltre 25 milioni, destinato a progetti di ampio respiro che coinvolgano almeno cinque regioni, offrendo così un ulteriore sostegno al comparto vitivinicolo.

«Siamo convinti che valorizzare le nostre eccellenze sia la strada migliore per far crescere il settore e difendere le nostre imprese – commenta l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi – In un momento di grande sfida per i mercati internazionali, investire nella promozione significa aprire nuove porte e creare nuove opportunità per i nostri produttori».

Le domande per partecipare al bando regionale sono aperte fino all’11 luglio 2025, un’occasione da non perdere per chi vuole portare i vini emiliano-romagnoli a farsi conoscere e apprezzare sempre di più nel mondo.