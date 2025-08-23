Emilio Della Balda esprime la sua gratitudine a GiornaleSM, ed al suo direttore Marco Severini, per aver scoperto cosa c’è dietro la cessione di BANCA DI SAN MARINO

Esprimo tutta la mia gratitudine a Marco Severini e a Giornale.sm per la pubblicazione dell’articolo che smaschera la triangolazione Banca di San Marino, Varengold Bank AG, San Marino Group/Starcom Holding AD, e che mette in evidenza i pericoli che sta correndo San Marino.

La pubblicazione degli articoli di Giornale.sm sono un duro colpo alla cricca sammarinese che opera anche in meandri internazionali e che ha devastato il Paese soffocandolo nei debiti.

E’ un allarme che deve aprire le orecchie e gli occhi ai pavidi dormienti del governo che non hanno sentito il dovere di proteggere il Paese fin dal nascere della vicenda che riguarda la svendita della Banca di San Marino.

Ormai è scoppiato lo scandalo, pertanto va aperta una indagine per ricostruire collegamenti, intese segrete, convenienze, coinvolgimenti in questa triste e delicata vicenda.

Se non si fa pulizia e non si cambiano radicalmente metodi e gestioni, il Paese va a finir male.

Emilio Della Balda