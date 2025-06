Emilio Della Balda. Le domande numerose e centrate poste dal direttore di Giornale.sm, Marco Severini, sul killer dei cani, esigono risposte precise ed esaurienti dalla politica.

Le domande numerose e centrate poste dal direttore di Giornale.sm , Marco Severini, sul killer dei cani, esigono risposte precise ed esaurienti dalla politica. L’editoriale tratta due questioni importanti: la difesa degli animali domestici che vanno rispettati e quindi non possono essere sottoposti a violenza, tantomeno alla morte; la pluriennale copertura politica e amministrativa di ripetuti crimini. Quest’ultima questione ha però altre implicazioni che sono gravissime. Infatti, Severini tira in ballo il discorso delle cene “politiche” e delle conseguenze che comportano.

E allora, il mio pensiero va al debito accumulato con lo Stato, nel tempo lungo, dal soggetto individuato e arrestato dopo 15 anni di reati! Chiedo come è possibile che un cittadino possa aumentare il suo debito per monofase, anno dopo anno, senza alcun controllo, senza alcun intervento pubblico. Non sono documentato sulle cifre, ma sembra che l’ISS abbia crediti enormi per contributi non versati. Sembra che nelle stesse condizioni sia lo Stato per mancati versamenti di imposte. E’ una gestione delle entrate che è orribile. E’ una scelta politica con complicità amministrative, che è di una gravità eccezionale. E’ una condotta immorale che fa passare da fessi i cittadini onesti. E’ un clientelismo indecente “ad tesseram”, a danno dello Stato e a spese dei cittadini.

Canicidi, cene particolari, favoritismi, discriminazioni, assenza di controlli, spreco di denaro pubblico, mala amministrazione!

Alla San Marino da bere, si aggiunge la San Marino da mangiare. Ecco la sammarinesità alle vongole.

Ma, che Paese abbiamo ridotto ???

Emilio Della Balda