Emilio Fede si aggrava, è ricoverato in condizioni critiche

C’è preoccupazione per le sorti di Emilio Fede, 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, da tempo ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano, la Residenza San Felice di Segrate. Le condizioni di salute dell’ex direttore del Tg4 si sono aggravate negli ultimi giorni.

La conferma della figlia

“Papà è in condizioni critiche, purtroppo”, dice la figlia di Emilio Fede, Sveva, al Corriere. “Continua a lottare come un leone. È un guerriero”, aggiunge. La figlia è al suo fianco per assisterlo, insieme alla nipote Ottavia, mentre il nipote Guelfo sta rientrando dall’estero per stare accanto al nonno.

