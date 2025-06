Encomio solenne al Luogotenente Masini, le congratulazioni del Comune di Verucchio

A nome dell’Amministrazione comunale di Verucchio e mio personale desidero esprimere le più vive congratulazioni al Luogotenente Luciano Masini, Comandante della Stazione Carabinieri di Villa Verucchio, cui il Comandante generale dell’Arma, Generale Salvatore Luongo, ha conferito un encomio solenne per la condotta tenuta durante il drammatico episodio del 31 dicembre 2024.

Nel contempo auspico una pronta archiviazione del caso, così come la Procura della Repubblica di Rimini ha richiesto nei giorni scorsi riconoscendo al militare la legittima difesa.

Certa di interpretare i sentimenti di tutta la comunità, colgo l’occasione per ringraziare il Luogotenente Luciano Masini per l’opera svolta da otto anni a questa parte nel territorio del Comune di Verucchio, sempre al servizio della cittadinanza con dedizione costante, professionalità e umanità. Ne è riprova l’unanime stima nei suoi confronti, che questa circostanza ci offre occasione per condividere e rinnovare.

Lara Gobbi

Sindaco di Verucchio