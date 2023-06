Energreen. “IL RUOLO DELLLO SPECIALISTA DEL FOTOVOLTAICO” Di Paolo Simoncini

“Scusa se te lo dico così bruscamente, ma tu forse non hai compreso di avere un mutuo energetico a vita che oggi potresti estinguere pagando solo 5% del suo valore…”

Perché ho iniziato questo articolo in questo modo?

Ho iniziato in questo modo perché chiunque ha bisogno di energia elettrica, e questa energia ha un costo… Lo so che sembra troppo duro, ma è come se tu firmassi un mutuo a vita non per 10-15-20-25-30 anni ma per tutta la tua vita.

Però è anche vero che questa situazione potrebbe cambiare anzi potrebbe totalmente capovolgersi: in che modo?

Vi siete mai chiesti come funziona un impianto fotovoltaico anche se è stato ben dimensionato?

Di seguito ti ho riportato una immagine del tipico lavoro di un impianto fotovoltaico durante una giornata invernale, collegato in rete e dotato di un sistema di controllo per verificare e rendere visibile questi 3 fattori:

1.Il consumo della casa, luci, elettrodomestici, etc. (in Rosso)

2.L’autoconsumo, energia prodotta e consumata (in Blu)

3.La Produzione, da fonte rinnovabile in questo caso 3kwp (in Verde)

Ok, cerchiamo di analizzare tutto ciò che vediamo in modo analitico ma semplice e alla portata di tutti. Questo impianto è stato progettato e installato circa 2 anni fa da Energreen.

Il cliente in questione ha capito da solo che semplicemente con i pannelli fotovoltaici non solo ha estinto il suo “mutuo energetico”, ma non sarebbe addirittura riuscito a consumare tutta l’energia prodotta seppur il dimensionamento dell’impianto è stato accurato ed in linea con il suo fabbisogno energetico.

Per questo motivo l’impianto fotovoltaico raggiunge un duplice obiettivo: da una parte risolve il problema dei costi energetici delle tue bollette, dall’altra molto spesso mette a disposizione un ulteriore surplus energetico da utilizzare anche nel comparto climatizzazione e riscaldamento, dotandosi di pompe di calore, cucine ad induzione e split elettrici, iniziando a risparmiare anche sulle bollette del gas.

Per arrivare a questo risultato, deve essere fatta una vera è propria analisi energetica dei consumi, che un professionista specializzato sa fare.

E solo a quel punto hai veramenta davanti agli occhi una soluzione per un problema che nessun’altro , se un un professionista del fotovoltaico, può risolvere.

Dico questo perché voglio farti ragionare su alcune domande che forse non ti sei mai posto :

“Lo sai che hai un debito a vita con chi ti fornisce energia elettrica, e che oltre a questo non sei neppure libero di decidere quanta e quando utilizzarla?”

“Lo sai che sei obbligato alle condizioni e alle variazioni di prezzo del tuo gestore energetico?”

“Lo sai che hai un alternativa valida, concreta e reale in cui puoi scegliere di essere energeticamente indipendente per un 40%, un 50% oppure un 90% fino ad un 100% ? “

Detto questo, oggi la trasformazione da

“Consumatore Passivo di energia (Mutuo Energetico)”

a

“Produttore Attivo di energia (Creazione di Valore)”

è immediata, concreta e accessibile.

A te la scelta di continuare ad essere un consumatore, oppure, di diventare libero produttore di energia rinnovabile e allo stesso tempo aiutare il nostro pianeta.

Paolo Simoncini

Tecnico Commerciale

Energreen.sm srl

www.energreen.sm