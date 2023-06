Energreen: l’unico team di specialisti del fotovoltaico a San Marino. … di Michele Zanotti

ENERGREEN: UN TEAM DI SPECIALISTI SOLO PER TE!

La nostra Rete di partner tecnici per un servizio di alta qualità ed una consulenza iper-specializzata per il i tuo nuovo percorso energetico ad energia solare.

Nata nel 2010 dall’idea di fornire soluzioni di risparmio energetico, Energreen.sm muove i suoi primi passi nella specializzazione nell’installazione di impianti fotovoltaici a carattere domestico con particolare attenzione verso le esigenze delle famiglie in relazione al loro consumo energetico.

Dieci anni fa infatti, Energreen.sm ha installato il primo impianto fotovoltaico domestico (4,5 kwp) nel territorio sammarinese il quale fece da apripista ad un settore sconosciuto in Repubblica che vedrà svilupparsi vertiginosamente negli anni seguenti, fino ad arrivare ad oltre 900 impianti fotovoltaici installati a fine 2020.

Infatti, solo recentemente si sta diffondendo tra le famiglie sammarinesi una rilevante attenzione verso opportunità di risparmio sia monetario che energetico, terreno fertile su cui poggiare le fondamenta di un nuovo approccio ecosostenibile.

Energreen.sm costituisce oggi l’azienda leader nel fotovoltaico sammarinese, specializzata nell’installazione di impianti di carattere domestico e industriale, diventando quindi il principale punto di riferimento per le famiglie e per le imprese sammarinesi, lieta di diffondere questa nuova mentalità proponendo mirate soluzioni di risparmio energetico a 360°: l’impianto fotovoltaico non solo permette di azzerare la propria bolletta elettrica, ma può fornire un surplus di energia elettrica non consumata la quale può essere veicolata verso innovative tecnologie di riscaldamento come pannelli a raggi infrarossi e pompe di calore, nonché alimentare la tua nuova auto elettrica.

Energreen.sm mette in campo un team organizzato in grado di fornire tutti i servizi necessari alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: il servizio include la progettazione della struttura, l’installazione in assoluta sicurezza e il completo disbrigo delle pratiche burocratiche relative ai procedimenti di installazione, collaudo, connessione con la rete elettrica.

Energreen.sm inoltre ha come obiettivo di assistere i suoi clienti al fine di garantire la massima efficienza dei loro impianti attraverso un servizio periodico di assistenza, manutenzione e pulizia, rendendo al contempo sicuro il lavoro degli operatori in quota laddove esista il rischio di caduta dall’alto, progettando soluzioni su misura di sistemi linea-vita.

In conclusione, invitiamo a riflettere su queste opportunità ed a non esitare a contattarci; saremo lieti di offrire una consulenza specializzata tramite un sopralluogo gratuito ed un preventivo vantaggioso e competitivo: qualità, convenienza e cortesia sono le nostre parole magiche.

