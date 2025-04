Ennesimo grave incidente sul lavoro a San Marino, Fulcas CSU: “Invertire subito il trend”

Un nuovo grave incidente sul lavoro a Rovereta segna il terzo caso in poco più di due settimane. La Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSU) ribadisce la necessità di agire con urgenza per fermare questa spirale preoccupante, sottolineando che la sicurezza nei luoghi di lavoro non è solo un obbligo, ma un investimento fondamentale per proteggere la salute e il benessere dei lavoratori.

Sicurezza sul lavoro: un impegno imprescindibile

Esprimendo solidarietà al lavoratore coinvolto, la CSU richiama all’azione con forza: “Non possiamo più accettare che il lavoro rappresenti un pericolo per la salute. È una responsabilità collettiva, che riguarda istituzioni, aziende e società civile.” L’organizzazione chiede controlli più frequenti, sanzioni rigorose e la promozione di una vera cultura della prevenzione per invertire questa pericolosa tendenza.

Trasparenza e analisi dettagliate per una prevenzione mirata

La Federazione Unitaria Costruzioni e Servizi (FULCAS CSU) sollecita l’Ufficio di Statistica a fornire dati più approfonditi sugli incidenti, andando oltre il semplice trafiletto nella Relazione Economico-Statistica. Informazioni precise su settori colpiti, dinamiche e cause degli infortuni permetterebbero di implementare misure mirate e realmente efficaci.

Un allarme per tutto il sistema economico sammarinese

Il continuo aumento degli infortuni dal 2023 rischia di minare l’eccezionalità del sistema economico di San Marino rispetto al contesto europeo. Secondo la CSU, i recenti eventi rappresentano un campanello d’allarme che richiede una seria riflessione in vista dei prossimi rinnovi contrattuali.

Superare prassi inadeguate per una sicurezza integrata

La pratica di riconoscere prognosi entro 30 giorni per evitare procedimenti penali contro i datori di lavoro è ormai consueta, ma la CSU chiede un cambiamento: “Ogni tassello, anche quello giudiziario, è fondamentale per porre fine a questa preoccupante tendenza.”

Ripensare l’organizzazione del lavoro

Alla luce di questi tragici episodi, la CSU invita a rivedere l’organizzazione del lavoro nelle imprese, alleggerendo il carico psicofisico dei lavoratori. Ridurre l’affaticamento e aumentare l’attenzione sono azioni chiave per prevenire ulteriori incidenti e garantire un ambiente di lavoro più sicuro.