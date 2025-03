Erminia Pula fa storia nel ciclismo sammarinese con un’impresa di everesting

La prima donna sammarinese a raggiungere l’everesting: un trionfo di determinazione e forza

Il ciclismo sammarinese festeggia un’impresa straordinaria con Erminia Pula, ciclista della Virtusbike, che ha realizzato l’impresa dell’Everesting, diventando la prima donna di San Marino a raggiungere questo incredibile traguardo. L’Everesting è una sfida ciclistica che consiste nel percorrere un dislivello totale pari all’altezza del Monte Everest, ossia 8.848 metri, su un’unica salita ripetuta più volte.

Erminia ha scelto di affrontare il percorso da Mazzi al Valico del Monte Fumaiolo, ripetendolo dieci volte per un totale di 288,25 chilometri percorsi e un dislivello complessivo di 9.374 metri. Questa straordinaria impresa, realizzata il 19 luglio scorso in 19 ore e 49 minuti, è stata recentemente omologata dai giudici ufficiali di Hells 500, l’organizzazione che sovrintende alle sfide di Everesting in tutto il mondo.

Il presidente della Virtusbike, Andrea Ugolini, ha espresso grande orgoglio per Erminia, sottolineando come il suo successo rappresenti un momento storico non solo per lei, ma per tutto il ciclismo sammarinese, in particolare quello femminile. La dedizione e la determinazione di Erminia sono un esempio ispiratore per la squadra e per l’intera comunità sportiva.