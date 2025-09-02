Esce in giardino per cercare il gatto, un fulmine cade a pochi metri

Era uscito con un ombrello di ferro. Arezzo Meteo: “È vivo per un soffio”

Paura per un appassionato di meteo del collettivo Arezzo Meteo. L’uomo è uscito in giardino per cercare il suo gatto durante un temporale e un fulmine è caduto a circa 10 metri di distanza. A condividere il video dell’accaduto e a raccontare i dettagli è proprio Arezzo Meteo sui propri canali social.

Uscito con un ombrello di ferro in giardino, l’uomo “ovviamente ha preso pure una bella scossa dal manico, infatti nel video cerca di liberarsi dell’ombrello ma non ci riesce perché la scossa gli ha chiuso la mano”, si legge sulla pagina Facebook.

Arezzo Meteo sottolinea anche che il membro del collettivo “è vivo per un soffio”. Proprio ieri un 65enne è morto a Castelfiorentino (Firenze) mentre dava da mangiare al proprio cane, folgorato dalla scarica elettrica di fulmine che potrebbe aver colpito prima un filo di ferro usato per stendere la biancheria e che poi sarebbe rimbalzata sulla ciotola del cibo del cane, sempre metallica.

AdnKronos