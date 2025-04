Esercitazione antincendio in Darsena: un’operazione di simulazione della Guardia Costiera a Rimini

Nella mattinata di venerdì, la Darsena di Rimini è stata teatro di una riuscita esercitazione antincendio coordinata dalla Guardia Costiera e dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. L’operazione, parte della “Giornata internazionale del mare e della cultura marinara”, ha visto la simulazione di un incendio su un’imbarcazione a vela ormeggiata al pontile “E” del “Marina di Rimini”.

Durante l’esercitazione, si è creato un scenario di emergenza con l’uso di fumogeni arancioni per simulare le fiamme, mentre la motovedetta della Guardia Costiera CP2107 e l’autobotte dei Vigili del Fuoco hanno operato in sinergia per contenere e spegnere l’incendio. Il personale ha rapidamente circoscritto un perimetro di sicurezza sia in mare che a terra, utilizzando le attrezzature disponibili per garantire la messa in sicurezza dell’imbarcazione coinvolta.

Inoltre, il personale del Marina di Rimini ha svolto un ruolo attivo, mettendo a disposizione l’imbarcazione e attivando il proprio impianto antincendio fisso durante l’esercitazione. L’evento ha coinvolto anche alcune classi di scuole medie, evidenziando l’importanza della preparazione e della formazione in materia di sicurezza in ambito marittimo.