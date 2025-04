Esercitazione congiunta per il personale sanitario, antincendio e gli ufficiali di gara: a Misano World Circuit resta alta l’attenzione sulla sicurezza

Misano World, 9 aprile 2025– Misano World Circuit mantiene alta l’attenzione sul tema della sicurezza. Nei giorni scorsi si è svolta un’importante esercitazione congiunta che ha coinvolto il personale sanitario, il personale antincendio e gli ufficiali di gara.

L’obiettivo è stato quello di testare e affinare le procedure di intervento in caso di incidente in pista, garantendo la massima tempestività ed efficacia nelle operazioni di soccorso.

L’esercitazione ha previsto una parte teorica, nella quale sono stati riportati gli ultimi aggiornamenti FIA a cura del Direttore di Gara internazionale Fabrizio Fondacci, seguita da una simulazione pratica di decarcerazione e successiva estricazione di un pilota da un veicolo incidentato, riproducendo uno scenario realistico di emergenza.

Il personale sanitario, coordinato dal Direttore del Medical Center Eraldo Berardi, e quello antincendio addetto alla decarcerazione, coordinato da Andrea Lupatelli per l’azienda Molajoni incaricata al servizio, hanno collaborato in stretta sinergia, seguendo protocolli di sicurezza rigorosi per garantire la rapida evacuazione e stabilizzazione del pilota.

L’esercitazione è stata un momento fondamentale per testare il coordinamento tra le diverse unità operative e affinare la prontezza d’intervento in situazioni critiche.

LA FORMAZIONE AL CENTRO

Per garantire standard di sicurezza sempre più elevati ed essere sempre pronti ad affrontare potenziali criticità che potrebbero emergere, fondamentale è la formazione, sulla quale Misano World Circuit investe in maniera importante. Nel 2024 sono state 1.151 le ore di formazione che hanno coinvolto i lavoratori del circuito e i suoi partner strategici.

La formazione è volta ad implementare la sicurezza a beneficio del personale stesso e di tutti coloro che frequentano il circuito.

Un capitolo a parte merita la sicurezza sanitaria. Recentemente, infatti, è operativo a Misano World Circuit un centro di formazione per tecniche di estricazione di pilota da auto da competizione (coperte e scoperte) diretto da Eraldo Berardi e certificato da ACI Sport. Il centro, a cui possono accedere anche gli esterni, consente al personale sanitario del circuito di essere costantemente formato con esercitazioni pratiche su simulatori.

DAI ‘MISANO KERBS’ ALLE BANDIERE ELETTRONICHE: MAGGIORE TUTELA PER I PILOTI

Negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi accorgimenti e nuove tecnologie volte a tutelare i piloti.

Misano World Circuit è stato il primo circuito a sperimentare nuovi cordoli rialzati per far rispettare i limiti della pista. Questi cordoli, conosciuti in tutto il mondo con il nome di Misano Kerbs, sono stati impiegati alle curve 6 e 16 e continuano a dare ottimi risultati. Recentemente molti altri circuiti li hanno introdotti.

Dal 2023, inoltre, sono state installate 18 bandiere elettroniche al fine di rendere visibili al meglio i segnali ai piloti di auto, moto e camion che corrono in pista.

Il tracciato, infine, è oggetto di un’accurata pulizia e manutenzione sistematica con l’impiego di mezzi all’avanguardia.

Misano World Circuit Marco Simoncelli