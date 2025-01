ESITO DEI CONTROLLI STRADALI DURANTE IL FINE SETTIMANA A BOLOGNA E PROVINCIA

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, nel corso dei consueti servizi di controllo durante il fine settimana, finalizzati alla sicurezza stradale in città e provincia, hanno controllato circa 1500 persone e 1000 veicoli. In particolare, le numerose pattuglie distribuite sul tutto il territorio e nelle principali strade di comunicazione, hanno elevato molteplici sanzioni amministrative emesse per violazioni al codice della strada, in materia di guida senza i previsti documenti di circolazione e di guida, il non rispetto degli impianti semaforici e con veicoli privi della revisione periodica. Sono state elevate altresì sanzioni in materia di guida senza l’assicurazione obbligatoria del veicolo o in stato di ebbrezza alcolica, portando in conseguenza di quest’ultime, al ritiro delle patenti di guida e al sequestro dei rispettivi veicoli, sospendendoli momentaneamente dalla circolazione su strada.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna