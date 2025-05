Espulso, reagisce prendendo a calci l’arbitro: ancora violenza sui campi da calcio

Un grave episodio di violenza ha scosso il mondo del calcio dilettantistico in Sardegna. Durante una partita del campionato provinciale di calcio a 5 (Serie D, girone B) tra La Fenice Domus de Maria e il Poggio dei Pini Futsal, un giocatore di 37 anni della squadra di casa ha aggredito l’arbitro, colpendolo alla caviglia con un calcio. L’incidente è avvenuto al termine della gara, dopo che il giocatore era stato espulso per comportamento scorretto.

Aggressione dopo il fischio finale

Secondo quanto riportato dai Carabinieri, l’aggressione è avvenuta subito dopo il fischio finale. Il giocatore, infuriato per l’espulsione, ha reagito in modo violento, sferrando il colpo contro l’arbitro. Nonostante l’aggressione, l’ufficiale di gara ha rifiutato l’assistenza medica del 118, decidendo di valutare autonomamente se presentare una querela contro il giocatore. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno avviato le indagini identificando immediatamente l’aggressore e raccogliendo le testimonianze dei presenti.

Preoccupazioni per la sicurezza degli arbitri

L’episodio ha sollevato preoccupazioni circa la sicurezza degli arbitri nelle competizioni amatoriali. Questo non è il primo caso di violenza in ambito sportivo, e molti esperti sostengono che sia necessaria una riflessione profonda sui comportamenti da adottare nei confronti di arbitri e avversari. Le autorità locali e le federazioni sportive stanno esplorando misure più severe per prevenire tali comportamenti, inclusa la possibilità di sanzioni più pesanti per i giocatori coinvolti in episodi di violenza.

Conseguenze legali e sportive

Il giocatore, a seguito dell’aggressione, è stato segnalato alla Procura e dovrà affrontare un procedimento legale per percosse. È previsto un intervento da parte delle autorità sportive, che potrebbero decidere di infliggere ulteriori sanzioni, inclusa la sospensione dalle competizioni. La speranza è che episodi del genere non si ripetano, tutelando così l’integrità e la sicurezza di tutti gli attori coinvolti nel mondo del calcio.

alanews.it