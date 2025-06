Estate a Verucchio, tra storia, sapori e panorami nel cuore della Valmarecchia

Si parte con “Portami a Verucchio – Hill’s Summer” e si prosegue con visite guidate, picnic, Rocca Noir e degustazioni con vista

Verucchio. Parte l’estate a Verucchio, con un ricco calendario di eventi che animerà il borgo a partire dal fine settimana del 20 giugno, tra visite guidate tematiche alla Rocca Malatestiana e al Museo Archeologico, picnic e aperitivi al tramonto, degustazioni al calar del sole e tante occasioni per vivere l’entroterra nel periodo estivo.

Inaugura l’estate il programma “Portami a Verucchio – Hill’s Summer”, dal 20 al 22 giugno in occasione della Notte Rosa, con tre giornate di appuntamenti imperdibili. Venerdì 20 giugno la Rocca Malatestiana si tingerà di rosa per una serata suggestiva: alle 20.30 si comincia con un picnic al tramonto sul prato della Rocca, immersi in un’atmosfera magica e panoramica. A seguire, “Rocca Noir”, una visita guidata a lume di candela tra misteri e leggende del castello. Al termine della serata sarà possibile ammirare i fuochi d’artificio dallo spalto della Rocca.

Sabato 21 giugno il borgo vedrà una serata promossa dal Comune di Verucchio e realizzata dalla Pro Loco. Dalle ore 12.00 alle 12.30 il borgo vedrà il passaggio della Mille Miglia in moto, che sosterà a Verucchio per circa un’ora e mezza. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, da Piazza Europa a Villa Verucchio partiranno due camminate guidate dirette al Parco Nove Martiri, dove ci saranno degustazioni di prodotti tipici e musica dal vivo. La serata proseguirà nel borgo alto di Verucchio con una cena sotto le stelle in Piazza Malatesta, accompagnata dal concerto dei P.i F.e S. E per concludere in bellezza, il Piazzale del Macello ospiterà un gran finale danzante con DJ set e musica live: un momento di festa per chiudere in allegria una giornata ricca di emozioni.

Domenica 22 giugno si comincia all’alba, alle ore 5.30, con una pratica gratuita di yoga nel suggestivo scenario panoramico della Rocca Malatestiana, guidata da Monica Bartolin in collaborazione con Fluxo.

Alle ore 10.00 prenderà il via una visita guidata al Museo Archeologico, dedicata alla scoperta della civiltà villanoviana. Alle 11.30 seguirà la visita guidata alla Rocca Malatestiana, per immergersi nella storia e nell’architettura della fortezza. Nel pomeriggio, la Rocca ospiterà visite guidate brevi ogni mezz’ora, per offrire a tutti la possibilità di esplorare i misteri e le meraviglie di questo luogo affascinante.

Visite guidate dell’estate al Museo e alla Rocca

Durante l’estate, il calendario delle visite guidate si arricchisce: ogni giovedì e domenica mattina dei mesi di luglio e agosto sarà possibile partecipare ai tour guidati con partenza alle ore 10 alla Rocca Malatestiana e alle ore 11 al Museo Civico Archeologico.

Tra le iniziative in programma, si potranno scoprire le seguenti visite guidate: “Racconti dall’aldilà”, un viaggio nel tempo alla scoperta della civiltà villanoviana attraverso i reperti unici custoditi al Museo Archeologico; “Lungo il filo del sacro. Donne e sacerdotesse”, una visita guidata al museo dedicata interamente al mondo femminile, tra spiritualità e riti ancestrali; “Tra cielo e pietra”, alla Rocca si ripercorre la storia della fortificazione malatestiana tra strategie difensive e paesaggi mozzafiato; “Intrighi e passioni alla corte dei Malatesta”, un racconto animato da amori e segreti della nobile casata, in programma ogni ultima domenica del mese; “Sigismondo e Federico. Magnifici signori, perfidi tiranni”, un confronto epico tra due grandi protagonisti del Rinascimento.

Aperitivi e picnic alla Rocca

Durante i mesi di luglio e agosto, ogni giorno feriale dalle 17 alle 20 sarà possibile gustare un aperitivo con vista mozzafiato sulla Valmarecchia dallo spalto panoramico della Rocca.

Ogni venerdì sera, a partire dalle 19.30, sono previsti picnic con vista panoramica al tramonto, seguiti alle 21 dalla suggestiva visita “Rocca Noir”, un itinerario emozionante tra ombre, misteri e leggende, accompagnati dalla luce tremolante di un candelabro, alla scoperta dei segreti più oscuri della fortezza malatestiana.

Storia e gusto: degustazioni con vista

L’estate a Verucchio è anche un viaggio nei sapori locali: due appuntamenti speciali uniscono la storia alla scoperta dei prodotti tipici. Giovedì 17 luglio alle ore 17 “I sapori dell’antico borgo” propone una visita guidata alla Rocca Malatestiana seguita da una raffinata degustazione di vini e specialità locali sulla terrazza panoramica del ristorante Al Mastin Vecchio, in collaborazione con l’Oste del Castello Wellness & Bike Hotel.

Sabato 23 agosto alle ore 17 “Antiche Civiltà & Wine Experience” è un’immersione nella civiltà villanoviana condotta dalla Direttrice Cristina Giovagnetti al Museo Archeologico, seguita dalla degustazione di vini e prodotti del territorio, sempre sulla terrazza panoramica del ristorante Al Mastin Vecchio, in collaborazione con l’Oste del Castello Wellness & Bike Hotel.

I biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione della Rocca Malatestiana e del Museo Archeologico di Verucchio.

Per maggiori informazioni:

0541 670280 | roccaverucchio@atlantide.net

www.amaparco.it