Europei SCA femminili di volley per San Marino è argento sicuro

Qualora l’Irlanda battesse la Scozia per 3 a 0, sarebbe la differenza punti totale a stabilire la vincitrice del torneo fra titane e britanniche prima dello scontro diretto

Europei SCA Volley: Irlanda del Nord – San Marino 0 a 3 (8/25 11/25 25/27). La terza e conclusiva giornata degli Europei SCA di Dublino regala la terza vittoria su quattro partite a San Marino e una medaglia d’argento già in saccoccia prima che si giochi l’ultimo match fra Irlanda (a 5 punti e dunque impossibilitata a raggiungere le titane in classifica) e Scozia. Solo in caso di vittoria per 3 a 0 dell’Irlanda sulla Scozia, San Marino e le discendenti di William Wallace sarebbero a pari vittorie, pari punti, e pari quoziente set. In questo caso, si dovrebbe stabilire la vincente dell’Europeo utilizzando il quoziente punti di tutti i match che, prima della partita contro le irlandesi, vede le scozzesi a + 72 mentre San Marino ha chiuso a + 47. Dunque è molto ma molto difficile che l’oro possa arrivare in Repubblica, tuttavia c’è una piccolissima possibilità. Va anche detto che nel caso di parità anche nel quoziente punti, sarebbe lo scontro diretto a decidere e, in questo caso, la vittoria sarebbe delle scozzesi.

Sulla partita con l’Irlanda del Nord c’è poco da dire: si apre con tre falli di rotazione consecutivi da parte delle nordirlandesi. San Marino ne approfitta, spinge il piede sull’acceleratore e scappa via nel punteggio (4/16). Il gioco delle Titane è fluido, tutti i fondamentali funzionano e il set si chiude sull’8/25 senza che le isolane abbiano dato segni di vita. Nel secondo parziale le biancazzurre partono ancora forte (0/6) e danno il là a un’altra ripresa nella quale non c’è storia (11/25). Il terzo set, al contrario dei primi due, è combattuto con le irlandesi che restano costantemente in scia di Pasolini e compagne raggiungendole nel finale sul 22 pari e arrivando per prime al set-point (24/22). Le titane restano concentrate e ribaltano la situazione portando a casa set e match al secondo set-point utile (25/27). “Nella terza frazione di gioco abbiamo operato dei cambi dopo essere partite con molte giovanissime nei primi set per dare loro spazio anche in vista di impegni futuri – analizza a fine torneo il Ct Cristiano Lucchi. – Faccio i complimenti a tutte le ragazze perché hanno giocato un grande torneo e hanno dato il massimo. Ora dovremo continuare a lavorare e crescere perché abbiamo visto come la Scozia sia una squadra ormai molto ben strutturata e come l’Irlanda continui a crescere in tutti i fondamentali. Aver battuto le padrone di casa è stata una grande prova da parte delle mie giocatrici. Tutte bravissime ma se devo fare un nome in particolare dico che Ludovica Ghinelli ha giocato un torneo da protagonista”.

Tabellino San Marino: Muccioli 1, Ghinelli 12, Guerra 2, Menicucci 3, Pasolini (L1), Pedrelli 2, Casadei 1, Magalotti 4, Tiezzi 4, Tura 6, Zanotti (L2), Sarasini 6, Tassi Pistarelli 1. Ace 9. Battute sbagliate 7. Muri punto 4. Ct. Cristiano Lucchi.

La classifica prima dell’ultima partita fra Scozia e Irlanda.

Scozia: 3 partite vinte; 0 perse; 9 set vinti; 0 persi (+9), punti 9. San Marino: 3 partite vinte; 1 perse; 9 set vinti; 3 persi (+6) punti 9. Irlanda: 2 partite vinte; 1 perse; 6 set vinti; 5 persi (+1), punti 5. Islanda (1 partite vinte; 3 perse; 5 set vinti; 10 persi (-5), punti 4. Irlanda del Nord (0 partite vinte; 4 perse; 1 set vinti; 12 persi (-11). punti 0.

Nelle foto: 1. Anita Magalotti. 2. Federica Tura. 3. Rosa Muccioli.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 29 giugno 2025

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione