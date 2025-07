Eventi in Valconca dal 14 al 20 luglio 2025

La Valconca si prepara a vivere una settimana ricca di eventi e suggestioni, dal 14 al 20 luglio, con appuntamenti per tutte le età e tutti i gusti: dalle sagre popolari alla grande musica, dai festival culturali al teatro dialettale, dai laboratori per bambini alle emozioni sotto le stelle. Ogni borgo racconta la sua anima, in un programma che unisce tradizione e creatività, bellezza e convivialità.

A Montefiore Conca, l’atmosfera si tinge di note jazz e parole appassionate. Martedì 15 luglio, in Piazza Libertà, torna Marte-di Jazz, con il trio di Alessia Obino e la direzione artistica di Diego Olivieri, preceduto da una passeggiata panoramica a cura dei Volontari CAI. Venerdì 18 luglio si apre il ciclo “Readings sotto la Rocca” con America Fiction di Gimmi Cavalieri. Sabato 19 luglio è il momento de La Rocca degli eterni amanti, una conferenza sul paranormale con visita notturna a lume di candela nella Rocca Malatestiana. Domenica 20 luglio, invece, spazio alla grande lirica con L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti nell’ambito del Montefeltro Festival, con giovani talenti dell’Accademia Voci nel Montefeltro.

A Sassofeltrio, torna l’attesissima rassegna Rocca d’Estate. Venerdì 18 luglio l’aperitivo musicale è affidato ai Clajaró, con un repertorio che spazia da Mina a Mannarino. Sabato 19 luglio, spazio agli Arrosticini sotto le stelle, tra gusto e musica dal vivo. Domenica 20 luglio, la Rocca ospita XfRactor, il palcoscenico dei talenti locali, con gastronomia e intrattenimento per tutta la famiglia.

Monte Colombo, con la frazione di Montescudo, celebra l’inconfondibile sapore della Romagna con la 57ª Sagra della Trippa e dello Strozzaprete, in programma sabato 19 e domenica 20 luglio. Due giornate all’insegna della buona tavola, della musica dal vivo e dei mercatini, per un tuffo nei sapori di una volta.

San Giovanni in Marignano si dedica alle famiglie con Il Borgo dei Bimbi mercoledì 16 luglio, tra animazioni e mercatini per i più piccoli. Venerdì 18 luglio spazio alla cultura con Itinerari Letterari e un viaggio nella musica di Johnny Cash. Sabato 19 luglio torna Nuvole in Arena, con il saggio-spettacolo della scuola di danza Il Castello. Domenica 20 luglio si chiude con il Concerto Estivo del Corpo Bandistico, per una serata all’insegna delle emozioni in musica.

A Saludecio, la settimana è un inno alla tradizione e alla cultura popolare. Sabato 19 luglio doppio appuntamento: la presentazione del libro “Ja azupèd ma Garibaldi” di Carlo Cervellieri, con poesie in dialetto e visita al museo Garibaldi, e le proiezioni immersive del Planetario all’Osservatorio Copernico. Domenica 20 luglio, spazio al riciclo creativo con La Domenica del Riuso e, in serata, alla comicità dialettale con Cicon un è un pataca, spettacolo teatrale de “I senza prescia”.

Montegridolfo inaugura con entusiasmo la prima edizione del Salotto Gridolfi, sabato 19 luglio: un festival dedicato alle donne, tra arte, musica, artigianato e testimonianze autentiche. Ospiti della serata la scrittrice Arianna Montini, la stilista Silvia Esse, l’imprenditrice Settimia Ritorto e un live concert con Asia e Sonogiove, immersi nella magia del Castello.

San Clemente accoglie invece l’eleganza della Campania con Note di Vino, domenica 20 luglio. Degustazioni, prodotti tipici e un raffinato accompagnamento musicale firmato Swinggamore: un tuffo nella passione e nell’energia di questa terra attraverso il gusto e le note.

A Morciano di Romagna, giovedì 17 luglio, le famiglie si ritrovano per una serata sotto le stelle con il film d’animazione Encanto, all’interno della rassegna Cinema in Cortile, nel cortile della biblioteca comunale.

Ad Albereto, frazione di Montescudo-Monte Colombo, mercoledì 16 luglio il Castello ospita i Concerti al tramonto con il Quartetto EoS e le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone, in un’atmosfera sospesa tra musica e paesaggio.