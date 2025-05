Eventi Romagna. Dalla tavola alla danza: un weekend tra natura, musica e tradizione in tutta la provincia di Rimini

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende il territorio riminese, con eventi capaci di unire gusto, cultura, musica e natura. Dai borghi dell’entroterra fino al cuore della città, si moltiplicano le occasioni per vivere in modo autentico il territorio. In scena tradizioni gastronomiche, rievocazioni musicali e attività per tutta la famiglia.

Sapori di primavera: il Prugnolo si fa festa

A Miratoio, incastonato nella Valmarecchia, torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della stagione: la Sagra del Fungo Prugnolo. Due giornate, sabato 24 e domenica 25 maggio, per celebrare questo pregiato fungo con piatti tipici, stand gastronomici, laboratori, spettacoli, musica e visite nella natura. Un vero e proprio viaggio nel gusto e nelle tradizioni, nel cuore del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello.

La musica che educa: protagonisti i giovani

Dal 22 al 29 maggio Rimini ospita la Settimana della Musica, un progetto che coinvolge studenti, scuole e laboratori musicali del territorio in un fitto calendario di eventi: concerti, performance, laboratori e incontri, nei luoghi più rappresentativi della città. Un modo per educare all’ascolto e valorizzare il talento giovanile.

Balli di una volta: la Borgata che Danza accende Bellaria

Nel centro storico di Bellaria Igea Marina, da venerdì 23 a domenica 25 maggio, si rinnova l’appuntamento con La Borgata che Danza, festival dedicato alla musica da ballo popolare dell’Emilia-Romagna. Tra saltarelli, gighe, monferrine e liscio, la città si trasforma in una grande pista da ballo all’aperto, con musica dal vivo, spettacoli e stand gastronomici.

Campagna a porte aperte: il ritorno delle Fattorie

Continua per tutto il mese di maggio l’iniziativa Fattorie Aperte, che consente a famiglie e curiosi di scoprire il mondo agricolo e i suoi valori. Incontri con i contadini, degustazioni, laboratori per bambini e adulti, attività in natura e pranzi in agriturismo: un’occasione per immergersi nei ritmi lenti della terra e nei suoi saperi.

Teatro e arte: spettacoli per ogni età

A Rimini e Santarcangelo prosegue fino al 1° giugno Filo per Filo | Segno per Segno, festival dedicato all’infanzia e all’adolescenza, con spettacoli teatrali, laboratori, concerti e installazioni per grandi e piccoli. Un’occasione per avvicinarsi al teatro in modo creativo e partecipato.

Mostre da non perdere

Al Fellini Museum , un percorso immersivo tra arte, cinema e immaginario del maestro riminese.

Al Palazzo del Fulgor , la mostra “Sudari di cinema”, con ritratti di grandi registi italiani come Fellini, Pasolini e De Sica.

A Monte Colombo, “Tracce di memoria”, mostra fotografica dedicata alle tradizioni contadine della Valconca anni ’50.

Appuntamenti del weekend in sintesi

Enogastronomia

Sagra del Prugnolo – Miratoio (24-25 maggio)

Musica

Settimana della Musica – Rimini (22-29 maggio)

Villa delle Rose – Misano Adriatico, serata danzante

Danze popolari

La Borgata che Danza – Bellaria Igea Marina (23-25 maggio)

Natura e campagna

Fattorie Aperte – varie località della provincia (tutte le domeniche di maggio)

Teatro e bambini

Filo per Filo | Segno per Segno – Rimini e Santarcangelo (fino al 1 giugno)

Mostre