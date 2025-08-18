Expo 2025 Osaka, il “fenomeno Libertas” conquista i visitatori del Padiglione di San Marino

Boom di vendite allo shop del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka, dove negli ultimi giorni si sta registrando un vero e proprio successo legato a quello che ormai è stato ribattezzato il fenomeno Libertas.

Protagonista indiscussa è la pin della mascotte Libertas, che ha conquistato visitatori di tutte le età grazie al suo spirito simpatico e al forte valore simbolico. Le nuove pin da collezione, appena arrivate nello shop, hanno scatenato una corsa all’acquisto: realizzate in due diverse versioni, una raffigura Libertas con la bandiera di San Marino, l’altra con la mascotte su un unicorno.

Nelle prime ore dopo il lancio, si sono formate code di visitatori e appassionati desiderosi di assicurarsi uno dei pezzi da collezione, già considerati tra i più ambiti dagli appassionati di Expo e dai sostenitori del Padiglione.

Il successo della mascotte riflette l’impatto positivo dell’immagine del Padiglione sul pubblico internazionale, valorizzando i valori fondanti della Repubblica: identità, storia e libertà. L’attenzione suscitata da Libertas conferma come piccoli dettagli, uniti a una forte identità culturale, possano catturare l’interesse globale in contesti internazionali come Expo Osaka.