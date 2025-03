F1: Imola aspetta la carica dei 200mila dal 17 al 19 maggio

Imola si prepara ad accogliere nuovamente il Gran Premio di Formula 1, dopo lo stop dovuto all’alluvione che un anno fa ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna.

È la quarta volta che il Circus torna nell’autodromo romagnolo da quando, nel 2020, complice il Covid, è finito un digiuno che durava dal 2006.

Il Gran Premio si terrà il 17, 18 e 19 maggio: venerdì sono previste due sessioni di prove libere (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 17 alle 18), sabato una terza sessione di prove libere (dalle 12.30 alle 13.30) seguita dalla qualifica (dalle 16 alle 17) e domenica alle 15 ci sarà il via del Gp.

Nel weekend oltre alla Formula 1 saranno in pista Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.

Nella tre giorni del Gran Premio l’autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere oltre 200mila spettatori. “Siamo moderatamente ottimisti che sia un buon weekend, sono rimasti circa 9mila biglietti per la domenica, anche posti importanti, abbiamo posti prato, tanti posti per il venerdì e il sabato”, spiega Gian Carlo Minardi, presidente dell’Autodromo, a margine della conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi a Bologna in Regione Emilia-Romagna.

All’evento hanno partecipato anche il governatore Stefano Bonaccini, il sindaco di Imola Marco Panieri e il presidente di Agenzia Ice Matteo Zoppas. Collegati da remoto il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani e il presidente e ad di Cantine Ferrari Matteo Lunelli.

Ansa