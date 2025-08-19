Faenza, colpo da migliaia di euro al supermercato: tre georgiani arrestati e poi rimessi in libertà. Refurtiva restituita

Un furto ben studiato, con un bottino di migliaia di euro in merce di vario tipo, è stato sventato dagli agenti del Commissariato di Faenza nel pieno dei controlli di Ferragosto. Tre cittadini georgiani sono finiti in manette dopo essere stati sorpresi a rubare all’interno di un supermercato della città.

I tre uomini avevano agito in modo coordinato, superando le casse con la refurtiva. Ma la fuga è durata poco: saliti in auto, sono stati intercettati e bloccati dalle Volanti. Senza documenti e senza riuscire a fornire spiegazioni sulla provenienza dei prodotti, sono stati portati in Commissariato.

La visione delle telecamere di sorveglianza ha chiarito ogni dubbio, confermando il furto con destrezza organizzato in gruppo. I tre georgiani – regolari sul territorio e con una richiesta di protezione internazionale ancora in corso – sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza fino all’udienza.

Il giudice ha convalidato gli arresti, ma ha disposto per tutti e tre la misura del divieto di dimora nella provincia di Ravenna, rimettendoli in libertà. La merce recuperata è stata restituita al supermercato.