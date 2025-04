Faenza, lavori notturni Hera all’incrocio via Marcucci-Mazzini: interruzione dell’acqua mercoledì 23 aprile

Intervento di manutenzione programmata a Faenza: nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, il Gruppo Hera eseguirà importanti lavori di efficientamento della rete idrica in corrispondenza dell’incrocio tra via Gallo Marcucci e Corso Giuseppe Mazzini.

Per consentire l’operazione in sicurezza, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua dalle ore 22 alle ore 4 del mattino successivo in alcune zone della città. Le vie interessate dal provvedimento sono:

Via Giovanni Da Oriolo , nel tratto compreso tra via Conte di Vitry e Corso Giuseppe Mazzini

Corso Giuseppe Mazzini, da via San Giuliano fino a viale Paradiso

Al termine dell’intervento, potranno verificarsi temporanee variazioni nella pressione o alterazioni nel colore dell’acqua. Hera rassicura che questi fenomeni non incidono sulla potabilità e consiglia, in caso di torbidità, di lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti fino al ritorno alla normalità.

I residenti e le attività commerciali coinvolte saranno avvisati tramite SMS, attraverso il servizio gratuito di notifica offerto da Hera. È possibile registrarsi o aggiornare il numero di telefono al seguente link:

https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

In caso di maltempo o imprevisti, i lavori potrebbero essere rinviati a data da destinarsi.

Per segnalazioni urgenti relative a guasti o emergenze, è attivo il numero verde gratuito 800.713.900, operativo 24 ore su 24, tutti i giorni.