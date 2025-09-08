Faenza, rapina alla stazione: arrestato un cittadino colombiano dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di sabato scorso, la Polizia di Stato è intervenuta nei pressi della Stazione Ferroviaria di Faenza, traendo in arresto un cittadino di nazionalità colombiana per il reato di rapina. L’uomo si era reso protagonista di una violenta aggressione ai danni di un automobilista.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Faenza, il malvivente avrebbe colpito ripetutamente la vittima all’interno della propria autovettura, usando non solo i pugni ma anche lo stesso telefono cellulare dell’aggredito, fino a frantumarne lo schermo.

Non pago dell’attacco, una volta sceso dal veicolo, ha continuato l’aggressione sottraendo alla vittima il borsello contenente denaro, telefono e documenti, e danneggiando ulteriormente l’auto rompendo il lunotto posteriore.

Trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso, la vittima è stata dimessa con una prognosi di 8 giorni.

Grazie al tempestivo intervento delle Volanti, il cittadino colombiano è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso gli uffici della Polizia di Stato di Faenza. In seguito, informata l’autorità giudiziaria, l’uomo è stato tradotto alla Casa Circondariale di Ravenna, dove rimane a disposizione del magistrato.

L’episodio ha destato forte impressione tra i passanti, avvenendo in pieno giorno in una zona nevralgica come quella della stazione. Ancora una volta la rapidità e la determinazione della Polizia di Stato hanno evitato conseguenze peggiori e restituito sicurezza alla cittadinanza.