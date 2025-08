Falconara Marittima (AN), orrore in casa: 64enne trovato con una freccia nella testa, è gravissimo

Un uomo di 64 anni è stato trovato ieri, domenica 3 agosto, agonizzante nel suo letto con una freccia conficcata nel cranio. La scioccante scoperta è avvenuta in un’abitazione situata tra i territori di Falconara Marittima e Ancona. L’uomo, ancora cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico complesso per la rimozione del dardo. Le sue condizioni restano critiche, con prognosi riservata.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni familiari, che da due giorni non riuscivano a contattarlo. Non risiedendo in zona, hanno deciso di rivolgersi alle autorità. Il loro intervento ha permesso di evitare una possibile tragedia silenziosa.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 con l’automedica. Dopo i tentativi falliti di ricevere risposta dall’interno, i vigili del fuoco hanno forzato la porta e sono entrati nell’abitazione. La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori è stata drammatica: l’uomo era disteso sul letto, con una freccia che gli attraversava la testa da parte a parte.

Secondo i primi riscontri, la freccia sarebbe stata scagliata da una balestra che lo stesso 64enne possedeva in casa. I medici dell’ospedale di Torrette lo hanno sottoposto a un’operazione di diverse ore, portata a termine con successo tecnico, ma le sue condizioni restano estremamente gravi.

I carabinieri, incaricati delle indagini, stanno valutando tutte le ipotesi. Al momento non si esclude né un drammatico gesto volontario né un possibile incidente domestico. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.