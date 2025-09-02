Falconara Marittima, si lancia dalla finestra in mutande e fugge verso la spiaggia: 33enne tunisino arrestato. Su di lui un’espulsione disposta a Pesaro

In mutande e ciabatte ha tentato la fuga verso la spiaggia passando da un sottopasso. La corsa è durata poco: i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima lo hanno raggiunto e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I militari erano arrivati per una perquisizione domiciliare. Il 33enne, di origine tunisina, si è lanciato dalla finestra del primo piano e ha scavalcato un muretto. Nella cattura un carabiniere è caduto, riportando escoriazioni poi medicate all’ospedale di Chiaravalle.

In casa, che condivide con la moglie, sono stati trovati circa 10 grammi di hashish e quasi 800 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio: è scattata anche la denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti. Dagli accertamenti è emerso che sull’uomo gravavano un decreto di espulsione del prefetto di Pesaro e un analogo ordine del questore, entrambi di febbraio e rimasti inevasi.

Il giudice ha convalidato l’arresto e imposto l’obbligo di firma. In aula, l’uomo ha dichiarato di essere arrivato in Italia via mare e di avere tentato la fuga per timore del rimpatrio, privo di documenti e in attesa del permesso di soggiorno.